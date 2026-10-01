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Главная Одесса Поврежденный бизнес-центр в Одессе: фото последствий вражеского удара

Поврежденный бизнес-центр в Одессе: фото последствий вражеского удара

Ua ru
1 октября 2026 12:55
Репортаж
График отключения электричества в Харькове 4 октября и адреса. В Харькове 4 октября в связи с ремонтными работами с 8:00 до 17:00 не будет электричества на части улиц Киевского района. Отключение коснется 14 улиц.
Разрушения после удара. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в результате российского удара поврежден бизнес-центр. Взрывная волна повредила крышу и фасад двух зданий, выбила окна и частично разрушила стены на пятом этаже. В помещении вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем, последствия атаки уточняются.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.

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Повреждения зданий

Взрывная волна повредила крышу и фасад двух зданий бизнес-центра. На пятом этаже частично разрушены стены, а окна выбиты на разных этажах.

Атака РФ на Одесу
Разрушенная часть здания. Фото: Новини.LIVE

Также повреждены внешние элементы здания. Вывески и рекламные конструкции деформировались или частично оторвались. Внутри помещений от взрывной волны провис и частично обрушился подвесной потолочный каркас.

Удар по бізнес-центру в Одесі
Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE

На полу и подоконниках остались осколки стекла, штукатурки и потолочных панелей. Возле здания также много мелкого стекла, бетона и другого строительного мусора.

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Выбитые окна здания. Фото: Новини.LIVE

Пожар после удара

В бизнес-центре после атаки вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Атака РФ на Одесу
Осколки окна. Фото: Новини.LIVE

К ликвидации последствий были привлечены более 20 спасателей ГСЧС.

Удар по бізнес-центру в Одесі
Последствия пожара. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший от атаки

В результате российского нападения пострадал один человек. Остальные последствия удара в настоящее время уточняются.

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Поврежденный коридор. Фото: Новини.LIVE

Что известно о нападении

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили 30 сентября в 22:47. Военно-воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался в направлении Одессы. Около 23:08 в городе раздался взрыв. Отбой воздушной тревоги объявили в 23:13.

Удар по бізнес-центру в Одесі
Осколки стекла. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 28 сентября РФ атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир разрушена часть помещения, еще в одном месте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали четверо человек. Двое из них попали в больницу, ещё двое от госпитализации отказались. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.

Одесса обстрелы атака фоторепортаж обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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