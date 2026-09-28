Удар по багатоповерхівці в Одесі: постраждали люди

Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки на зафільмували наслідки.

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Наслідки удару

Російська атака пошкодила 21-поверховий житловий будинок в Одесі. У квартирі на 12-му поверсі сталося руйнування. На 10-му поверсі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Знищений будинок. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Вибухова хвиля пошкодила фасад, балкони та вікна будинку. Попередньо, руйнування є на 11, 12 та 13 поверхах.

"Серед білого дня Росія атакувала Одесу. Під удар потрапив 21-поверховий житловий будинок. На 12-му поверсі знищено квартиру. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

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Чоловік йде по уламкам. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків атаки залучили 40 рятувальників. Психологи ДСНС також працювали з мешканцями будинку та надавали їм підтримку.

Авто рятувальників. Фото: Новини.LIVE

Четверо постраждалих

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали четверо цивільних осіб. Серед них 17-річна дівчина, 37-річна та 57-річна жінки та 56-річний чоловік. Двох постраждалих доставили до лікарні.

Люди у дворі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській міській військовій адміністрації зазначили, що на місці розгорнули штаб. Служби продовжують обстежувати будинок і встановлювати точний характер пошкоджень.

"На жаль, маємо чотирьох постраждалих, двоє з них госпіталізовані до лікарень міста. Дві особи відмовилися від госпіталізації. Питання знаходиться на контролі міської військової адміністрації і Одеської міської ради", — зазначив віце-мер Олексій Ботезат.

Віце-мер про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Авто медиків. Фото: Новини.LIVE

Сильний вибух

Один із мешканців будинку, Іван, розповів, що на момент удару перебував у квартирі. Чоловік нещодавно прокинувся та відпочивав.

"Я спав, тільки прокинувся, лежав у ліжку, дивився телевізор, почув звук і тільки побачив спалахи, іскри. Думав, попало в мій будинок", — розповів Іван.

Іван про момент удару. Фото: Новини.LIVE

Уламки в квартирі. Фото: Новини.LIVE

Він зазначив, що після вибуху на нього посипалися уламки від люстри. Чоловік також розповів, що в сусідніх квартирах вибило вікна та двері, а в одному з помешкань обвалився потолок.

"Слава Богу, зі мною все добре. Я був із кішкою, вона сховалася поруч зі мною. Сьогодні ще раз народився", — сказав Іван.

Кімната після атаки. Фото: Новини.LIVE

За його словами, найбільше постраждала його квартира. У квартирі зруйновано стелю.

Діра в стелі. Фото: Новини.LIVE

Знищені квартири

Ще одна мешканка будинку розповіла, що на момент удару була на роботі. Про приліт їй повідомив чоловік, який перебував у квартирі та дивом не постраждав від уламків скла.

"Я була на роботі, і мені подзвонив чоловік, що в наш будинок прилетіло. Він якраз знаходився у квартирі, на нього посипалося скло, але він, я не знаю як, дивом цілий. Коли він вийшов, то побачив, що у сусіда поранена голова, і допоміг йому спуститися до п'ятого поверху, там далі рятувальники під'їхали, допомогли", — розповіла Світлана.

Світлана про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що після удару дуже переживає за квартиру та налякану кішку. За її словами, у будинку вибило вікна, а масштаби пошкоджень вона ще не встигла побачити.

"Я не знала, як я взагалі добралася додому, тому що дуже страшно. Ти завжди знаєш, що воно близько, але коли аж настільки близько, то ще не до кінця усвідомлюєш, що відбулося. Це дуже страшно", — сказала жінка.

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Руйнації в дворі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.