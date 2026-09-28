Удар по багатоповерхівці в Одесі: постраждали люди

Чотири людини постраждали внаслідок атаки на Одесу: фото з місця
Вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки на зафільмували наслідки.
Наслідки удару
Російська атака пошкодила 21-поверховий житловий будинок в Одесі. У квартирі на 12-му поверсі сталося руйнування. На 10-му поверсі виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Вибухова хвиля пошкодила фасад, балкони та вікна будинку. Попередньо, руйнування є на 11, 12 та 13 поверхах.
"Серед білого дня Росія атакувала Одесу. Під удар потрапив 21-поверховий житловий будинок. На 12-му поверсі знищено квартиру. На 10-му поверсі спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.
До ліквідації наслідків атаки залучили 40 рятувальників. Психологи ДСНС також працювали з мешканцями будинку та надавали їм підтримку.
Четверо постраждалих
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали четверо цивільних осіб. Серед них 17-річна дівчина, 37-річна та 57-річна жінки та 56-річний чоловік. Двох постраждалих доставили до лікарні.
В Одеській міській військовій адміністрації зазначили, що на місці розгорнули штаб. Служби продовжують обстежувати будинок і встановлювати точний характер пошкоджень.
"На жаль, маємо чотирьох постраждалих, двоє з них госпіталізовані до лікарень міста. Дві особи відмовилися від госпіталізації. Питання знаходиться на контролі міської військової адміністрації і Одеської міської ради", — зазначив віце-мер Олексій Ботезат.
Сильний вибух
Один із мешканців будинку, Іван, розповів, що на момент удару перебував у квартирі. Чоловік нещодавно прокинувся та відпочивав.
"Я спав, тільки прокинувся, лежав у ліжку, дивився телевізор, почув звук і тільки побачив спалахи, іскри. Думав, попало в мій будинок", — розповів Іван.
Він зазначив, що після вибуху на нього посипалися уламки від люстри. Чоловік також розповів, що в сусідніх квартирах вибило вікна та двері, а в одному з помешкань обвалився потолок.
"Слава Богу, зі мною все добре. Я був із кішкою, вона сховалася поруч зі мною. Сьогодні ще раз народився", — сказав Іван.
За його словами, найбільше постраждала його квартира. У квартирі зруйновано стелю.
Знищені квартири
Ще одна мешканка будинку розповіла, що на момент удару була на роботі. Про приліт їй повідомив чоловік, який перебував у квартирі та дивом не постраждав від уламків скла.
"Я була на роботі, і мені подзвонив чоловік, що в наш будинок прилетіло. Він якраз знаходився у квартирі, на нього посипалося скло, але він, я не знаю як, дивом цілий. Коли він вийшов, то побачив, що у сусіда поранена голова, і допоміг йому спуститися до п'ятого поверху, там далі рятувальники під'їхали, допомогли", — розповіла Світлана.
Вона додала, що після удару дуже переживає за квартиру та налякану кішку. За її словами, у будинку вибило вікна, а масштаби пошкоджень вона ще не встигла побачити.
"Я не знала, як я взагалі добралася додому, тому що дуже страшно. Ти завжди знаєш, що воно близько, але коли аж настільки близько, то ще не до кінця усвідомлюєш, що відбулося. Це дуже страшно", — сказала жінка.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни масовано атакували Одеську область у ніч проти 27 вересня. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, автомобілі, медичний заклад, готель, магазин і житловий будинок.
Також Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.