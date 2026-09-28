Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Четыре человека пострадали в результате атаки на Одессу: фото с места

Четыре человека пострадали в результате атаки на Одессу: фото с места

Ua ru
28 сентября 2026 17:41
Репортаж
Удар по многоэтажному дому в Одессе: есть пострадавшие
Дом после нападения. Фото: Новини.LIVE

Днём 28 сентября Россия атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир была разрушена часть помещения, ещё в одном месте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали четверо человек. Двое из них были госпитализированы, ещё двое отказались от госпитализации. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия.

Реклама

Последствия удара

Российский удар повредил 21-этажный жилой дом в Одессе. В квартире на 12-м этаже произошло разрушение. На 10-м этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

РФ атакувала Одесу
Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE
РФ обстріляла Одесу
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна повредила фасад, балконы и окна здания. Предварительно, разрушения зафиксированы на 11, 12 и 13 этажах.

"Среди бела дня Россия атаковала Одессу. Под удар попал 21-этажный жилой дом. На 12-м этаже уничтожена квартира. На 10-м этаже вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Читайте также:
Росія влучила в будинок в Одесі
Мужчина идёт по обломкам. Фото: Новини.LIVE

К ликвидации последствий атаки были привлечены 40 спасателей. Психологи ГСЧС также работали с жильцами дома и оказывали им поддержку.

Наслідки удару по Одесі
Автомобиль спасателей. Фото: Новини.LIVE

Четверо пострадавших

По предварительной информации, в результате атаки пострадали четверо гражданских лиц. Среди них 17-летняя девушка, 37-летняя и 57-летняя женщины, а также 56-летний мужчина. Двоих пострадавших доставили в больницу.

РФ обстріляла Одесу
Люди во дворе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской городской военной администрации сообщили, что на месте развернули штаб. Службы продолжают обследовать здание и устанавливать точный характер повреждений.

"К сожалению, у нас четыре пострадавших, двое из них госпитализированы в городские больницы. Два человека отказались от госпитализации. Вопрос находится на контроле городской военной администрации и Одесского городского совета", — отметил вице-мэр Алексей Ботезат.

РФ атакувала Одесу
Вице-мэр о последствиях. Фото: Новини.LIVE
Росія влучила в будинок в Одесі
Машина медиков. Фото: Новини.LIVE

Сильный взрыв

Один из жильцов дома, Иван, рассказал, что на момент удара находился в квартире. Мужчина недавно проснулся и отдыхал.

"Я спал, только что проснулся, лежал в постели, смотрел телевизор, услышал звук и сразу увидел вспышки, искры. Подумал, что попало в мой дом", — рассказал Иван.

Удар по будинку в Одесі
Иван о моменте удара. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Одесу
Обломки в квартире. Фото: Новини.LIVE

Он отметил, что после взрыва на него посыпались обломки люстры. Мужчина также рассказал, что в соседних квартирах выбило окна и двери, а в одной из квартир обрушился потолок.

"Слава Богу, со мной всё в порядке. Я был с кошкой, она спряталась рядом со мной. Сегодня я как будто заново родился", — сказал Иван.

Наслідки удару по Одесі
Комната после взрыва. Фото: Новини.LIVE

По его словам, больше всего пострадала его квартира. В квартире разрушен потолок.

РФ обстріляла Одесу
Дыра в потолке. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные квартиры

Еще одна жительница дома рассказала, что в момент удара была на работе. О попадании ей сообщил муж, который находился в квартире и чудом не пострадал от осколков стекла.

"Я была на работе, и мне позвонил муж, что в наш дом попал снаряд. Он как раз находился в квартире, на него посыпалось стекло, но он, я не знаю как, чудом остался целым. Когда он вышел, то увидел, что у соседа ранена голова, и помог ему спуститься на пятый этаж, там уже подъехали спасатели и оказали помощь", — рассказала Светлана.

Наслідки удару по Одесі
Светлана о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что после взрыва очень переживает за квартиру и напуганную кошку. По её словам, в доме выбило окна, а масштабы повреждений она ещё не успела увидеть.

"Я не знаю, как я вообще добралась домой, потому что очень страшно. Ты всегда знаешь, что это где-то рядом, но когда это происходит настолько близко, то ещё до конца не осознаёшь, что произошло. Это очень страшно", — сказала женщина.

РФ атакувала Одесу
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE
РФ обстріляла Одесу
Разрушения во дворе. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, россияне массированно атаковали Одесскую область в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.

Одесса взрыв фоторепортаж пострадавшие обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации