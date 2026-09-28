Удар по многоэтажному дому в Одессе: есть пострадавшие

Дом после нападения. Фото: Новини.LIVE

Днём 28 сентября Россия атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир была разрушена часть помещения, ещё в одном месте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали четверо человек. Двое из них были госпитализированы, ещё двое отказались от госпитализации. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия.

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Последствия удара

Российский удар повредил 21-этажный жилой дом в Одессе. В квартире на 12-м этаже произошло разрушение. На 10-м этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Взрывная волна повредила фасад, балконы и окна здания. Предварительно, разрушения зафиксированы на 11, 12 и 13 этажах.

"Среди бела дня Россия атаковала Одессу. Под удар попал 21-этажный жилой дом. На 12-м этаже уничтожена квартира. На 10-м этаже вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

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Мужчина идёт по обломкам. Фото: Новини.LIVE

К ликвидации последствий атаки были привлечены 40 спасателей. Психологи ГСЧС также работали с жильцами дома и оказывали им поддержку.

Автомобиль спасателей. Фото: Новини.LIVE

Четверо пострадавших

По предварительной информации, в результате атаки пострадали четверо гражданских лиц. Среди них 17-летняя девушка, 37-летняя и 57-летняя женщины, а также 56-летний мужчина. Двоих пострадавших доставили в больницу.

Люди во дворе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской городской военной администрации сообщили, что на месте развернули штаб. Службы продолжают обследовать здание и устанавливать точный характер повреждений.

"К сожалению, у нас четыре пострадавших, двое из них госпитализированы в городские больницы. Два человека отказались от госпитализации. Вопрос находится на контроле городской военной администрации и Одесского городского совета", — отметил вице-мэр Алексей Ботезат.

Вице-мэр о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Машина медиков. Фото: Новини.LIVE

Сильный взрыв

Один из жильцов дома, Иван, рассказал, что на момент удара находился в квартире. Мужчина недавно проснулся и отдыхал.

"Я спал, только что проснулся, лежал в постели, смотрел телевизор, услышал звук и сразу увидел вспышки, искры. Подумал, что попало в мой дом", — рассказал Иван.

Иван о моменте удара. Фото: Новини.LIVE

Обломки в квартире. Фото: Новини.LIVE

Он отметил, что после взрыва на него посыпались обломки люстры. Мужчина также рассказал, что в соседних квартирах выбило окна и двери, а в одной из квартир обрушился потолок.

"Слава Богу, со мной всё в порядке. Я был с кошкой, она спряталась рядом со мной. Сегодня я как будто заново родился", — сказал Иван.

Комната после взрыва. Фото: Новини.LIVE

По его словам, больше всего пострадала его квартира. В квартире разрушен потолок.

Дыра в потолке. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные квартиры

Еще одна жительница дома рассказала, что в момент удара была на работе. О попадании ей сообщил муж, который находился в квартире и чудом не пострадал от осколков стекла.

"Я была на работе, и мне позвонил муж, что в наш дом попал снаряд. Он как раз находился в квартире, на него посыпалось стекло, но он, я не знаю как, чудом остался целым. Когда он вышел, то увидел, что у соседа ранена голова, и помог ему спуститься на пятый этаж, там уже подъехали спасатели и оказали помощь", — рассказала Светлана.

Светлана о последствиях. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что после взрыва очень переживает за квартиру и напуганную кошку. По её словам, в доме выбило окна, а масштабы повреждений она ещё не успела увидеть.

"Я не знаю, как я вообще добралась домой, потому что очень страшно. Ты всегда знаешь, что это где-то рядом, но когда это происходит настолько близко, то ещё до конца не осознаёшь, что произошло. Это очень страшно", — сказала женщина.

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Разрушения во дворе. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, россияне массированно атаковали Одесскую область в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.