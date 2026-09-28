Удар по многоэтажному дому в Одессе: есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате атаки на Одессу: фото с места
Днём 28 сентября Россия атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир была разрушена часть помещения, ещё в одном месте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали четверо человек. Двое из них были госпитализированы, ещё двое отказались от госпитализации. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и засняли последствия.
Последствия удара
Российский удар повредил 21-этажный жилой дом в Одессе. В квартире на 12-м этаже произошло разрушение. На 10-м этаже возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Взрывная волна повредила фасад, балконы и окна здания. Предварительно, разрушения зафиксированы на 11, 12 и 13 этажах.
"Среди бела дня Россия атаковала Одессу. Под удар попал 21-этажный жилой дом. На 12-м этаже уничтожена квартира. На 10-м этаже вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.
К ликвидации последствий атаки были привлечены 40 спасателей. Психологи ГСЧС также работали с жильцами дома и оказывали им поддержку.
Четверо пострадавших
По предварительной информации, в результате атаки пострадали четверо гражданских лиц. Среди них 17-летняя девушка, 37-летняя и 57-летняя женщины, а также 56-летний мужчина. Двоих пострадавших доставили в больницу.
В Одесской городской военной администрации сообщили, что на месте развернули штаб. Службы продолжают обследовать здание и устанавливать точный характер повреждений.
"К сожалению, у нас четыре пострадавших, двое из них госпитализированы в городские больницы. Два человека отказались от госпитализации. Вопрос находится на контроле городской военной администрации и Одесского городского совета", — отметил вице-мэр Алексей Ботезат.
Сильный взрыв
Один из жильцов дома, Иван, рассказал, что на момент удара находился в квартире. Мужчина недавно проснулся и отдыхал.
"Я спал, только что проснулся, лежал в постели, смотрел телевизор, услышал звук и сразу увидел вспышки, искры. Подумал, что попало в мой дом", — рассказал Иван.
Он отметил, что после взрыва на него посыпались обломки люстры. Мужчина также рассказал, что в соседних квартирах выбило окна и двери, а в одной из квартир обрушился потолок.
"Слава Богу, со мной всё в порядке. Я был с кошкой, она спряталась рядом со мной. Сегодня я как будто заново родился", — сказал Иван.
По его словам, больше всего пострадала его квартира. В квартире разрушен потолок.
Разрушенные квартиры
Еще одна жительница дома рассказала, что в момент удара была на работе. О попадании ей сообщил муж, который находился в квартире и чудом не пострадал от осколков стекла.
"Я была на работе, и мне позвонил муж, что в наш дом попал снаряд. Он как раз находился в квартире, на него посыпалось стекло, но он, я не знаю как, чудом остался целым. Когда он вышел, то увидел, что у соседа ранена голова, и помог ему спуститься на пятый этаж, там уже подъехали спасатели и оказали помощь", — рассказала Светлана.
Она добавила, что после взрыва очень переживает за квартиру и напуганную кошку. По её словам, в доме выбило окна, а масштабы повреждений она ещё не успела увидеть.
"Я не знаю, как я вообще добралась домой, потому что очень страшно. Ты всегда знаешь, что это где-то рядом, но когда это происходит настолько близко, то ещё до конца не осознаёшь, что произошло. Это очень страшно", — сказала женщина.
Как сообщали Новини.LIVE, россияне массированно атаковали Одесскую область в ночь на 27 сентября. В результате ударов один человек погиб, ещё двое получили ранения. Повреждены производственные и складские помещения, автомобили, медицинское учреждение, гостиница, магазин и жилой дом.
Также Новини.LIVE писали, что российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.