Удар по бізнес-центру в Одесі: наслідки атаки та пожежа

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Російська атака пошкодила бізнес-центр в Одесі. Вибухова хвиля понівечила дах і фасад двох будівель, вибила вікна та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі. Там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок удару постраждала одна людина. До робіт залучили понад 20 рятувальників ДСНС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Внаслідок атаки пошкоджено дах та фасад двох будівель бізнес-центру. Вибухова хвиля вибила скління та частково зруйнувала стіни на п’ятому поверсі.

Пожежа після удару. Фото: ДСНС Одещини

Також у будівлі виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та не допустили подальшого поширення вогню.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Постраждалий від атаки

Внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Інші наслідки удару наразі уточнюються. До ліквідації наслідків залучили понад 20 рятувальників ДСНС.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили 30 вересня о 22:47. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався у напрямку Одеси. Близько 23:08 у місті пролунав вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 23:13.

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.