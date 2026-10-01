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Главная Одесса В Одессе россияне атаковали бизнес-центр: что известно о последствиях

В Одессе россияне атаковали бизнес-центр: что известно о последствиях

Ua ru
1 октября 2026 09:12
Удар по бизнес-центру в Одессе: последствия атаки и пожар
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Российская атака повредила бизнес-центр в Одессе. Взрывная волна повредила крышу и фасад двух зданий, выбила окна и частично разрушила стены на пятом этаже. Там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. В результате удара пострадал один человек. К работам привлекли более 20 спасателей ГСЧС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

В результате атаки повреждены крыша и фасад двух зданий бизнес-центра. Взрывная волна выбила остекление и частично разрушила стены на пятом этаже.

Атака РФ на Одесу
Пожар после удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Также в здании возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Удар по бізнес-центру в Одесі
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Пострадавший от атаки

В результате российской атаки пострадал один человек. Остальные последствия удара в настоящее время уточняются. К ликвидации последствий привлекли более 20 спасателей ГСЧС.

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Атака РФ на Одесу
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили 30 сентября в 22:47. Воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался в направлении Одессы. Около 23:08 в городе раздался взрыв. Отбой воздушной тревоги объявили в 23:13.

Удар по бізнес-центру в Одесі
Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, днём 28 сентября РФ атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир разрушена часть помещения, ещё в одном месте вспыхнул пожар. Предварительно, пострадали четверо человек. Двое из них попали в больницу, ещё двое от госпитализации отказались. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.

Одесса фото Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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