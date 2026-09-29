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Головна Одеса Росіяни атакували будинки та притулок на Одещині: постраждало 8 осіб

Росіяни атакували будинки та притулок на Одещині: постраждало 8 осіб

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29 вересня 2026 09:22
Атака Росії на Одещину: 8 людей постраждали, є руйнування
Пожежа на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктури. Унаслідок ударів постраждали люди, виникли пожежі. Пошкоджень зазнали підприємства, житлові будинки, навчальні заклади, притулок для тварин і транспорт. Наразі всі пожежі ліквідовані.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Наслідки атаки

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено виробниче підприємство та складські приміщення. В Одеському районі зазнали руйнувань житлові будинки та притулок для тварин.

РФ атакувала притулок на Одещині
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Також пошкоджені об’єкти портової інфраструктури, гімназія та гуртожиток. Від ударів постраждали легкові й вантажні автомобілі.

РФ атакувала Одещину
Полум'я після атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини

Кількість постраждалих

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали вісім людей. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

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Рятувальник гасить вантажівку. Фото: ДСНС Одещини

На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники оперативно працювали на місцях, і наразі всі займання ліквідовані.

РФ атакувала притулок на Одещині
Вогнеборець ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідацію наслідків атаки ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Попри це, роботи на місцях пошкоджень тривають. До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 190 рятувальників ДСНС.

РФ атакувала Одещину
Знищена вантажівка. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаки

У ніч проти 29 вересня та вранці в Одеському районі кілька разів оголошували повітряну тривогу через дронову та ракетну загрозу. О 23:06 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА над Одесою. Після кількох відбоїв тривога знову лунала вранці. О 04:52 оголосили ракетну загрозу, яка тривала до 06:15. О 07:26 знову оголосили дронову загрозу, а за хвилину Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався на Одесу з акваторії Чорного моря. О 07:29 в Одесі пролунав вибух, а о 07:52 — ще один. О 07:54 оголосили відбій, однак уже о 07:56 знову оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу. Відбій дали о 08:45.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень, 28 вересня РФ атакувала житлову багатоповерхівку в Одесі. В одній із квартир зруйновано частину помешкання, ще в одному місці спалахнула пожежа. Попередньо, постраждали четверо людей. Двоє з них потрапили до лікарні, ще двоє від госпіталізації відмовилися. Рятувальники ліквідували займання та працюють на місці удару.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері, 27 вересня, завдали удару по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені сім приватних будинків та автомобілі мешканців. Постраждали двоє людей — 62-річний чоловік і 63-річна жінка. Вночі під ударом також опинилася порожня складська будівля, де спалахнула пожежа. Рятувальники швидко її загасили.

Одеса Одеська область обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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