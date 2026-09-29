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Главная Одесса Россияне атаковали дома и приют на Одесчине: пострадали 8 человек

Россияне атаковали дома и приют на Одесчине: пострадали 8 человек

Ua ru
29 сентября 2026 09:22
Нападение России на Одесскую область: 8 человек пострадали, имеются разрушения
Пожар на месте нападения. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские войска вновь нанесли удары по Одесской области. Под ударами оказались гражданская и портовая инфраструктура. В результате ударов пострадали люди, возникли пожары. Повреждения получили предприятия, жилые дома, учебные заведения, приют для животных и транспорт. На данный момент все пожары ликвидированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

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Последствия атаки

В результате вражеских ударов были повреждены производственное предприятие и складские помещения. В Одесском районе были разрушены жилые дома и приют для животных.

РФ атакувала притулок на Одещині
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, гимназия и общежитие. От ударов пострадали легковые и грузовые автомобили.

РФ атакувала Одещину
Пламя после атаки РФ. Фото: ГСЧС Одесской области

Число пострадавших

По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Спасатель тушит грузовик. Фото: ГСЧС Одесской области

В местах попаданий возникли пожары. Спасатели оперативно работали на местах, и в настоящее время все возгорания ликвидированы.

РФ атакувала притулок на Одещині
Пожарный устраняет последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ликвидацию последствий атаки затрудняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это, работы на местах повреждений продолжаются. К ликвидации последствий российской атаки привлекли более 190 спасателей ГСЧС.

РФ атакувала Одещину
Уничтоженный грузовик. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаках

В ночь на 29 сентября и утром в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов и ракет. В 23:06 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА над Одессой. После нескольких перерывов тревога вновь прозвучала утром. В 04:52 объявили о ракетной угрозе, которая продолжалась до 06:15. В 07:26 снова объявили угрозу с дронов, а через минуту Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, который двигался на Одессу из акватории Чёрного моря. В 07:29 в Одессе прогремел взрыв, а в 07:52 — ещё один. В 07:54 объявили отбой, однако уже в 07:56 вновь объявили воздушную тревогу из-за угрозы с дронов. Отбой объявили в 08:45.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 28 сентября РФ атаковала жилой многоэтажный дом в Одессе. В одной из квартир разрушена часть помещения, еще в одном месте вспыхнул пожар. По предварительным данным, пострадали четверо человек. Двое из них попали в больницу, ещё двое от госпитализации отказались. Спасатели ликвидировали возгорание и работают на месте удара.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска вечером 27 сентября нанесли удар по жилому сектору на юге Одесской области. В результате атаки повреждены семь частных домов и автомобили жителей. Пострадали два человека — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина. Ночью под ударом также оказалось пустое складское здание, где вспыхнул пожар. Спасатели быстро его потушили.

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Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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