Нападение на Одесскую область: пожары, повреждения и последствия удара

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Россияне подвергли Одесскую область массированной атаке, повредив промышленную и портовую инфраструктуру. В одном из районов области также загорелись дачные дома. Из-за пожаров над регионом образовалось сильное задымление. Все возгорания уже ликвидированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Последствия атаки

Во время массированной атаки россияне повредили промышленную и портовую инфраструктуру. На одном из объектов возник масштабный пожар. Пожарные работали в сложных условиях из-за высокой температуры и повторных сигналов воздушной тревоги.

Пожарные тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Проверка воздуха

Из-за сильного задымления территорию обследовали специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Одессы. По результатам измерений опасных веществ обнаружено не было. Радиационный фон находится в норме.

Сильный дым после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В другом районе Одесской области после попадания загорелись дачные дома. На данный момент все пожары ликвидированы.

Читайте также:

Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

К ликвидации последствий атаки привлекли более 90 пожарных ГСЧС и Ассоциации добровольных пожарных Украины. Погибших и пострадавших нет. На местах продолжаются работы по устранению последствий удара.

Спасатель ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Прошедшая атака

Отметим, что 3 октября россияне атаковали грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. В результате удара погиб матрос-моторист, ещё трое членов экипажа получили ранения. После атаки 13 моряков были эвакуированы с судна в безопасное место.

Удар по судну произошел во время очередной атаки россиян на портовую инфраструктуру региона. Среди членов экипажа были украинцы. На месте работали соответствующие службы, которые занимались ликвидацией последствий обстрела.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 сентября российские войска вновь атаковали Одесскую область. Под ударом оказались гражданская и портовая инфраструктура. В результате ударов пострадали люди, возникли пожары. Повреждения получили предприятия, жилые дома, учебные заведения, приют для животных и транспорт.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе в результате российской атаки в ночь на 1 октября был поврежден бизнес-центр. Взрывная волна повредила крышу и фасад двух зданий, выбила окна и частично разрушила стены на пятом этаже. В помещении вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели. Известно об одном пострадавшем, последствия атаки уточняются.