Росіяни атакували вантажне судно на Одещині: є жертви

У Чорному морі палає цивільне судно. Фото ілюстративне: ОВА

Сьогодні, 3 жовтня, російські військові завдали удару по цивільному вантажному судну в одному з портів Одеської області. Загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу зазнали поранень. Після атаки моряків евакуювали з судна у безпечне місце. Судно ходить під іноземним прапором.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

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Атака на цивільне судно на Одещині

Російські військові атакували цивільне вантажне судно, яке перебувало в одному з портів Одеської області. Судно ходить під прапором Ліберії. Внаслідок російського удару загинув матрос-моторист. Ще троє членів екіпажу зазнали поранень. Про їхній стан наразі невідомо.

Після атаки 13 членів екіпажу евакуювали в безпечне місце.

В Адміністрації морських портів України назвали атаку черговим цілеспрямованим ударом Росії по цивільному судноплавству. Там зазначили, що російські війська продовжують атакувати мирний торговельний флот і моряків, які забезпечують роботу українських морських шляхів. В АМПУ також висловили співчуття родині та близьким загиблого моряка і побажали одужання пораненим членам екіпажу.

Новини.LIVE писали 23 вересня, що російські військові атакували комерційне вантажне судно на Одещині. Судно під прапором Антиґуа і Барбуда зазнало пошкоджень. На борту виникла пожежа. Внаслідок російського удару загинув український капітан, інших членів екіпажу евакуювали.

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Також Новини.LIVE розповідали, як прикордонники рятували екіпаж пошкодженого російською атакою цивільного судна. На борту перебували 16 членів екіпажу, 15 моряків вдалося евакуювати. До рятувальної операції залучили катери Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські військові атакували рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Ударний безпілотник влучив у морське пошуково-рятувальне судно. Буксир зазнав пошкоджень, однак люди під час атаки не постраждали.