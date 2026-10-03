Россияне атаковали грузовое судно в Одесской области: есть жертвы

В Черном море горит гражданское судно. Фото иллюстративное: ОВА

Сегодня, 3 октября, российские военные нанесли удар по гражданскому грузовому судну в одном из портов Одесской области. Погиб матрос-моторист, еще трое членов экипажа получили ранения. После атаки моряков эвакуировали с судна в безопасное место. Судно ходит под иностранным флагом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Реклама

Атака на гражданское судно в Одесской области

Российские военные атаковали гражданское грузовое судно, которое находилось в одном из портов Одесской области. Судно ходит под флагом Либерии. В результате российского удара погиб матрос-моторист. Еще трое членов экипажа получили ранения. Об их состоянии пока ничего не известно.

После атаки 13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место. В Администрации морских портов Украины назвали атаку очередным целенаправленным ударом России по гражданскому судоходству. Там отметили, что российские войска продолжают атаковать мирный торговый флот и моряков, обеспечивающих работу украинских морских путей. В АМПУ также выразили соболезнования семье и близким погибшего моряка и пожелали выздоровления раненым членам экипажа.

Новини.LIVE сообщали 23 сентября, что российские военные атаковали коммерческое грузовое судно в Одесской области. Судно под флагом Антигуа и Барбуды получило повреждения. На борту возник пожар. В результате российского удара погиб украинский капитан, остальных членов экипажа эвакуировали.

Читайте также:

Также Новини.LIVE рассказывали, как пограничники спасали экипаж поврежденного в результате российской атаки гражданского судна. На борту находились 16 членов экипажа, 15 моряков удалось эвакуировать. К спасательной операции были привлечены катера Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские военные атаковали спасательный буксир "Сапфир" в порту Одесской области. Ударный беспилотник поразил морское поисково-спасательное судно. Буксир получил повреждения, однако люди во время атаки не пострадали.