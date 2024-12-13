Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Атака на Одессу — обновленные графики отключения света arrow

Атака на Одессу — обновленные графики отключения света

13 декабря 2024 09:14
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений в Одессе 13 декабря
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Утром в пятницу, 13 декабря, в Одессе обновили графики отключения света. Объемы ограничений увеличили из-за утренней атаки РФ по объектам украинской энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:
Отключат все группы — графики света на завтра в Одессе - фото 1
Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 12 декабря

1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, утром враг атаковал Украину. В частности, взрывы прозвучали в Одессе. В "Укрэнерго" сообщили, что отключений станет больше по всей стране. Также мы сообщали, что даже при массовых обстрелах есть возможность избежать длительных отключений.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:17 В Ивано-Франковской области повторно раздались взрывы

Срочная новость

09:16 У Києві пролунали вибухи

09:15 Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно

09:14 Атака на Одессу — обновленные графики отключения света

09:12 Польша подняла в небо авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

09:04 iPhone 17 Pro получит новый дизайн блока камер — что известно

08:54 Массированная российская атака — на Харьковщине есть раненые

08:48 В Украине сегодня станет больше отключений электричества

08:45 Украинцам озвучили последствия неуплаты счетов зимой

08:33 Во Львовской области раздаются взрывы

09:17 В Ивано-Франковской области повторно раздались взрывы

Срочная новость

09:16 У Києві пролунали вибухи

09:15 Некоторые украинцы могут бесплатно получить авто — что нужно

09:14 Атака на Одессу — обновленные графики отключения света

09:12 Польша подняла в небо авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

09:04 iPhone 17 Pro получит новый дизайн блока камер — что известно

08:54 Массированная российская атака — на Харьковщине есть раненые

08:48 В Украине сегодня станет больше отключений электричества

08:45 Украинцам озвучили последствия неуплаты счетов зимой

08:33 Во Львовской области раздаются взрывы

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Text

22:24 Нагорняк оценил вероятность долговременных отключений света

Text

19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

Text

19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

Text

17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Text

16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК