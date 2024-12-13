Графики отключений в Одессе 13 декабря

Атака на Одессу — обновленные графики отключения света
Утром в пятницу, 13 декабря, в Одессе обновили графики отключения света. Объемы ограничений увеличили из-за утренней атаки РФ по объектам украинской энергетики.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 12 декабря
1 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
2 группа: отключение с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00.
3 группа: отключение с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключение с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.
5 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, утром враг атаковал Украину. В частности, взрывы прозвучали в Одессе. В "Укрэнерго" сообщили, что отключений станет больше по всей стране. Также мы сообщали, что даже при массовых обстрелах есть возможность избежать длительных отключений.
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