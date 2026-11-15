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Главная Одесса Атака на судно возле Румынии: в Черном море растет угроза со стороны дронов

Атака на судно возле Румынии: в Черном море растет угроза со стороны дронов

Ua ru
15 ноября 2026 13:19
Дрон атаковал судно у берегов Румынии: комментарий ВМС Украины ВМС ВСУ
Судно, поврежденное россиянами в Черном море. Фото иллюстративное: ВМС ВСУ

В территориальных водах Румынии россияне с помощью беспилотника поразили грузовое судно, следовавшее в Украину. По предварительным данным, экипаж не пострадал, однако на борту могли возникнуть повреждения. В ВМС ВСУ подтвердили, что инцидент действительно имел место, но подробностей не раскрыли. Между тем россияне продолжают почти ежедневно запускать ударные дроны с оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телеканала "Ми — Україна".

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Атака на грузовое судно у берегов Румынии

По предварительной информации, в результате атаки мог быть поврежден грузовой кран. Пожара на борту не возникло. Министр обороны Румынии подтвердил атаку и сообщил, что обстоятельства инцидента расследуются. Дмитрий Плетенчук пояснил, что украинские военные не могут комментировать события в зоне ответственности румынских партнеров. Однако этот случай стал поводом обратить внимание на более широкую проблему, а именно на опасность, которую Россия создает за пределами Украины.

"Могу лишь отметить, что, к сожалению, как вы видите, российская агрессия, можно сказать, в какой-то мере продолжает распространяться за пределы нашей страны и за пределы той зоны, в которой, в принципе, она и начиналась", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Запуск дронов из Крыма

По словам представителя ВМС ВСУ, основной угрозой с морского направления остаются беспилотники. Россияне используют их почти ежедневно, в частности запускают из оккупированного Крыма. Авиация также участвует в атаках, но ее активность зависит от погодных условий и в последнее время несколько снизилась.

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Дмитрий Плетенчук говорит, что украинские военные противодействуют таким ударам двумя способами: уничтожают беспилотники в воздухе и атакуют инфраструктуру, которую россияне используют для их производства. По словам спикера, это касается и реактивных "Шахедов", которые также приходится перехватывать.

"Эти дроновые атаки не остаются без ответа — как в смысле непосредственного отражения, в том числе и реактивных "Шахедов", так и в смысле ударов по той инфраструктуре, которая задействована для производства подобных средств поражения", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск в Одесской области. Пострадали шесть человек, одного мужчину спасатели вытащили из заблокированной квартиры. Оккупанты частично разрушили четырёхэтажное административное здание и повредили соседние жилые дома. Во дворе загорелись два автомобиля, а обломки повредили газовую трубу и энергетическую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября россияне нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Подольском районе Одесской области. Из-за повреждения оборудования почти 50 тысяч семей остались без электричества. Энергетики приступили к ремонту, как только это позволила обстановка с безопасностью. В ДТЭК предупредили, что восстановление может затянуться, поскольку россияне уже неоднократно атаковали этот объект.

Крым Черное море Румыния Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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