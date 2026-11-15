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Головна Одеса Атака на судно біля Румунії: у Чорному морі зростає загроза дронів

Атака на судно біля Румунії: у Чорному морі зростає загроза дронів

Ua ru
15 листопада 2026 13:19
Дрон атакував судно біля Румунії: коментар ВМС України ВМС ЗСУ
Пошкоджене росіянами судно у Чорному морі. Фото ілюстративне: ВМС ЗСУ

У територіальних водах Румунії росіяни безпілотником влучили у вантажне судно, яке прямувало до України. За попередніми даними, екіпаж не постраждав, проте на борту могли виникнути пошкодження. У ВМС ЗСУ підтвердили, що інцидент справді стався, але подробиць не розкрили. Тим часом росіяни продовжують майже щодня запускати ударні дрони з окупованого Криму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі "Ми — Україна".

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Атака на вантажне судно біля Румунії

За попередньою інформацією, внаслідок атаки міг зазнати пошкоджень вантажний кран. Пожежі на борту не виникло. Міністр оборони Румунії підтвердив атаку та повідомив, що обставини інциденту розслідують. Дмитро Плетенчук пояснив, що українські військові не можуть коментувати події в зоні відповідальності румунських партнерів. Проте цей випадок став приводом звернути увагу на ширшу проблему, а саме на небезпеку, яку Росія створює за межами України.

"Можу лише зазначити, що, на жаль, як ви бачите, російська агресія, вона, можна сказати, в якійсь мірі продовжує розповзатися за межі нашої країни і за межі тієї зони, в якій, в принципі, розпочиналася", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Запуск дронів з Криму

За словами речника ВМС ЗСУ, основною загрозою з морського напрямку залишаються безпілотники. Росіяни використовують їх майже щодня, зокрема запускають з окупованого Криму. Авіація також бере участь в атаках, але її активність залежить від погодних умов і останнім часом дещо зменшилася.

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Дмитро Плетенчук каже, що українські військові протидіють таким ударам двома способами: знищують безпілотники в повітрі та атакують інфраструктуру, яку росіяни використовують для їхнього виробництва. За словами речника, це стосується й реактивних "Шахедів", які також доводиться перехоплювати.

"Не залишаються без відповіді ці дронові атаки — як у сенсі безпосереднього відбиття, зокрема і реактивних "Шахедів", так і в сенсі ударів по тій інфраструктурі, яка задіяна для виробництва подібних засобів ураження", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Новини.LIVE писали, що в ніч проти 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ на Одещині. Постраждали шестеро людей, одного чоловіка рятувальники визволили із заблокованої квартири. Окупанти частково зруйнували чотириповерхову адміністративну будівлю та пошкодили сусідні житлові будинки. На подвір'ї загорілися два автомобілі, а уламки понівечили газову трубу та енергетичну інфраструктуру. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що 14 листопада росіяни вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК у Подільському районі на Одещині. Через пошкодження обладнання майже 50 тисяч родин залишилися без електрики. Енергетики розпочали ремонт, щойно дозволила безпекова ситуація. У ДТЕК попередили, що відновлення може затягнутися, оскільки росіяни вже неодноразово атакували цей об'єкт. 

 

Крим Чорне море Румунія Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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