Український військовий біля артилерійської установки. Фото ілюстративне: 33-тя окрема механізована бригада ЗСУ

Росіяни змінили спосіб застосування реактивних дронів під час атак на Одесу та південь України. Безпілотники можуть наближатися до цілей із вимкненими двигунами, а їхні маршрути стали складнішими для української ППО. Наразі захисники неба вже перевірили одну з версій щодо будови цих дронів і випробовують нові засоби перехоплення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Української добровольчої армії, командира добровольчого формування "Одеса" Сергія Братчука в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Дрони змінили характер польоту

За словами Сергія Братчука, військові, які захищають небо Одеси та півдня України, намагалися з'ясувати, чому російські реактивні дрони змінили характер польоту. Для цього фахівці дослідили їхню конструкцію.

"Була ще одна версія, ми теж її розглядали, в тому числі як представники саме підрозділів, які захищають небо Одеси і півдня нашої держави, що, можливо, там ворог якийсь додатковий двигун поставив. Але експертизи відповідні показали, що його там немає", — розповів Сергій Братчук.

Речник каже, що під час спостережень за безпілотниками захисники звернули увагу й на те, як вони поводяться безпосередньо перед атакою, а саме вимикають двигун. Після цього дрон продовжує рухатися за інерцією. Через це він стає тихішим, що додатково ускладнює його перехоплення.

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Дрони стало складніше збивати

Крім того, російські реактивні безпілотники створюють труднощі для мобільних вогневих груп не лише через високу швидкість. Сергій Братчук пояснив, що військовим доводиться враховувати й особливості місцевості, над якою пролітають цілі.

"Надзвичайно складно в цьому плані працювати, тому що ворог фактично маршрути будує, заходить через житлову забудову. І це ускладнює роботу, в тому числі і мобільних вогневих груп", — сказав речник.

Ще одна проблема, за словами Сергія Братчука, — це висота польоту. Російські загарбники можуть спрямовувати дрони як дуже низько, так і на висоті двох кілометрів та вище. У другому випадку уразити їх з важкого кулемета практично неможливо.

Як військові збивають дрони

Нині важливу роль у знищенні реактивних безпілотників відіграє українська авіація. До захисту неба також залучають мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. Сергій Братчук повідомив, що українські бійці вже тестують новий перехоплювач. Його розробляють для боротьби зі швидкісними повітряними цілями.

"Намагаємося вийти на ті швидкості, які дозволять боротися саме з реактивними цими повітряними цілями, для того, щоб збивати їх раніше, на вищих висотах, на тих швидкостях, на яких вони летять", — розповів Сергій Братчук.

За його словами, знищувати реактивні безпілотники потрібно до того, як вони почнуть заходити на ціль. Адже на завершальному етапі польоту перехопити їх надзвичайно складно.

Новини.LIVE раніше розповідали, що росіяни продовжують атакувати мости, порти та енергетичну інфраструктуру Одещини. За словами Сергія Братчука, під загрозою залишаються мости поблизу Маяків і Затоки, а також портові об'єкти. Окупанти намагаються порушити транспортне сполучення та ускладнити роботу підприємств.

Також Новини.LIVE писали, чому Одеса ризикує залишитися без стабільного електропостачання на тривалий час. Енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив, що місто залежить від електроенергії з інших регіонів і не має достатньої власної генерації. Якщо росіяни пошкодять ключові лінії електропередачі, відключення можуть тривати до двох тижнів.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що вранці 14 листопада росіяни вдарили по енергетичному об'єкту в Подільському районі Одещини. Вони пошкодили обладнання ДТЕК, через що майже 50 тисяч родин залишилися без електрики. Енергетики розпочали ремонт, проте відновлення ускладнюють повторні атаки росіян та повітряні тривоги, під час яких фахівці змушені припиняти роботу.