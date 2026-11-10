Генератори на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса може зіткнутися з тривалим блекаутом, якщо російські війська пошкодять ключові лінії передачі електроенергії. Місто має обмежені можливості власної генерації та залежить від живлення з об’єднаної енергосистеми. За найгіршого сценарію відключення можуть тривати до двох тижнів.

Про це в ефірі LVIV MEDIA розповів доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, передає Новини.LIVE.

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Чому Одеса в зоні ризику

Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Одна з цілей ворога — пошкодити сполучення, через які великі міста отримують електроенергію з об'єднаної енергосистеми. Андріан Прокіп зазначив, що Одеса належить до міст, які можуть опинитися під особливою загрозою. За його словами, місто має недостатньо власної генерації, а його географічне розташування додатково ускладнює ситуацію. Тому російські війська можуть намагатися від'єднати Одесу від загальної енергосистеми.

"Одеса не має власної генерації, вона залежна від інших. Вона обмежена морем, і вони будуть намагатися вибити Одесу", — зазначив експерт.

Скільки може тривати блекаут

Експерт пояснив, що в разі пошкодження важливих енергетичних сполучень місто може залишитися без стабільного зовнішнього живлення. Тоді доведеться покладатися переважно на власні джерела генерації.

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"У таких містах, на які росіяни будуть націлюватися, щоб вирізати з енергосистеми, дуже висока ймовірність, що це буде блекаут на три дні, на п'ять днів, на тиждень, на два тижні", — зазначив Прокіп.

Він наголосив, що подібний сценарій загрожує не лише Одесі. Серед міст, які можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням, експерт назвав Київ, Дніпро, Чернігів, Суми та Харків.

Чи вистачить містам власної генерації

Прокіп привів у приклад ситуацію в Дніпрі. Там Придніпровська електростанція, яка раніше була важливим джерелом електроенергії для міста та області, фактично знищена російськими ударами й зараз не працює. За оцінкою експерта, найбільші ризики виникають у містах, які значною мірою залежать від передачі електроенергії з інших регіонів і не мають достатніх власних потужностей.

"В низці міст є серйозний високий ризик тривалих, кількаденних переривань у постачанні електроенергії. Але скажу, що тут нічого нового. Деякі міста вже з тим стикалися", — додав він.

Як підготуватися до тривалого блекауту

Щоб тривале відключення світла не застало зненацька, варто заздалегідь підготувати запас найнеобхідніших речей. Зокрема, вдома потрібно мати:

запас питної та технічної води;

продукти тривалого зберігання, які не потребують холодильника;

ліхтарики, батарейки та акумуляторні лампи;

заряджені павербанки та зарядну станцію;

аптечку й запас необхідних ліків;

теплий одяг, ковдри та спальники;

готівку на випадок перебоїв із банківськими терміналами;

засоби гігієни та радіоприймач на батарейках.

Також варто заздалегідь зарядити телефони, завантажити офлайн-карти та записати важливі контакти на папері. Якщо в будинку є електричне опалення, потрібно продумати альтернативний спосіб обігріву. Водночас не можна використовувати генератори, мангали та туристичні пальники у приміщеннях через ризик отруєння чадним газом.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері в неділю, 8 листопада, російська армія завдала масованого удару по Одеській області. На півночі регіону є перебої зі світлом. Під обстрілом опинився енергетичний об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі".

Також Новини.LIVE писали про те, наскільки Одеса готова до нових блекаутів та які проблеми можуть виникнути взимку. Депутат Одеської міської ради Петро Обухов пояснив, що навіть після відновлення електропостачання наслідки ударів можуть відчуватися тижнями. Особливу небезпеку становить знеструмлення насосного обладнання, від якого залежить подача води до будинків. Для підготовки до опалювального сезону місто планує використовувати когенераційні установки та резервне живлення котелень, однак повністю захистити Одесу від наслідків нових атак ці заходи не зможуть.