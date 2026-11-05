Блекаут в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Цієї зими російські атаки можуть спричинити серйозні перебої з електропостачанням не лише в столиці. Серед міст, яким загрожують масштабні проблеми з енергетикою, назвали Одесу, Дніпро та Кривий Ріг. Водночас головним напрямком ударів ворога залишається Київ і Київська агломерація.

Про це в інтерв'ю Telegraf розповів народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, передає Новини.LIVE.

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Яким містам загрожують блекаути

Цього року Росія змінила тактику атак на українську енергетику. Якщо раніше ворог намагався розділити країну на окремі енергетичні острови, то тепер зосередився на великих містах. Особливу увагу російські війська приділяють Києву та Київській агломерації.

Водночас серйозні проблеми з електропостачанням цієї зими можуть виникнути й в інших регіонах. Народний депутат Кучеренко назвав три міста, які також перебувають у зоні ризику, — Одесу, Дніпро та Кривий Ріг.

За його словами, особливо вразливою залишається Одеса через стан електромереж. Дніпро вже сильно потерпає від російських атак, а Кривий Ріг зазнав серйозних уражень енергетичних об'єктів.

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"Дніпро дуже потерпає. Кривий Ріг — дуже серйозні ураження, і у них буде дуже складна ситуація. Одеса, бо вона так само вразлива по мережі. Але в першу чергу б'ють по Києву і Київській агломерації", — пояснив нардеп.

Таким чином, Одеса залишається серед великих міст, де цієї зими можливі серйозні перебої зі світлом. Водночас основною ціллю російських ударів по енергетиці наразі є столичний регіон.

Як підготуватися до можливих блекаутів

Щоб легше пережити тривалі відключення світла, варто заздалегідь підготувати запас необхідних речей. Насамперед потрібно зарядити павербанки, ліхтарики та акумуляторні лампи, а також подбати про запас батарейок. Варто мати вдома запас питної й технічної води, продуктів тривалого зберігання, які не потребують приготування, та необхідних ліків.

Також бажано заздалегідь приготувати теплий одяг, ковдри й термоси. Якщо є можливість, варто придбати зарядну станцію або інше резервне джерело живлення. Важливо стежити за повідомленнями енергетиків і місцевої влади, а також заздалегідь зберегти контакти екстрених служб. Не можна використовувати генератори та туристичні газові пальники в приміщеннях через небезпеку отруєння чадним газом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на півдні Одеської області пошкоджено об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Зокрема, частково зруйновано складське приміщення служби доставки. Також пошкоджено адміністративну будівлю приватного підприємства, яке виготовляє медичні вироби.