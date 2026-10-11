Одесі бракує власної генерації: що буде зі світлом взимку

Люди йдуть вулицею взимку під час відключення електроенергії. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса та Київ можуть зіткнутися із серйозними проблемами з електропостачанням цієї зими. Цим містам бракує власної генерації через пошкодження та знищення росіянами енергетичних потужностей. Відключень світла уникнути не вдасться, однак критичних перебоїв із водопостачанням, каналізацією та опаленням не прогнозується.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Чому Одесі бракує генерації

За словами Олександра Харченка, одна з головних проблем Одеси полягає в недостатній кількості власних потужностей для виробництва електроенергії. Частина генерації пошкоджена або знищена внаслідок ударів РФ. Схожа ситуація склалася й у Києві, де через нестачу місцевої генерації доводиться отримувати великі обсяги електроенергії з інших регіонів.

"Енергетична система — це такий собі єдиний організм, який об'єднаний, і українська об'єднана енергетична система — це єдине ціле. Тому сказати, що є якась слабка ланка, — це буде неправдою. Є певні нюанси в окремих енергетичних вузлах, як-от зараз у Києві чи в Одесі", — пояснив Олександр Харченко.

Відновлення енергетики Одеси

Розв'язати проблему нестачі генерації можна завдяки будівництву нових потужностей та відновленню пошкоджених. Олександр Харченко вважає це стратегічним завданням не лише для Києва, а й для Одеси.

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"Одна зі стратегічних, довготермінових задач — це будівництво і відновлення генерації в Києві, для того щоб Київ міг сам себе забезпечувати. Ну і так само перспективно нам треба працювати з Одесою. Там багато задач в інших містах", — зазначив Олександр Харченко.

Одним із напрямків розвитку української енергетики є розподілена генерація, каже експерт. Зокрема, йдеться про газопоршневі двигуни та газотурбінні установки, які, на відміну від великих електростанцій, простіше захистити від ударів. За оцінкою Олександра Харченка, нині в Україні працює близько 800 МВт таких потужностей, а протягом наступних 20–24 місяців планується додати ще приблизно 1,5 ГВт.

Відключення світла взимку

Найскладніша ситуація з електропостачанням цієї зими, за прогнозом Олександра Харченка, може бути в Одесі, Києві, Кривому Розі та прифронтових районах. Експерт переконаний, що відключення електроенергії будуть, але не очікує критичних проблем із водою, каналізацією та теплом.

"Я сподіваюсь, що великих проблем з теплом і водою, каналізацією цього року не буде. Себто критичних проблем я не очікую. Я думаю, що ми з цим впораємось. Що стосується відключень електрики, то вони об'єктивно будуть, і це треба розуміти. Київ, Одеса, Кривий Ріг і вся прифронтова зона", — сказав Олександр Харченко.

На тривалість та масштаб обмежень впливатимуть подальші удари росіян по енергетичній інфраструктурі. Найбільш небезпечними для української енергосистеми Олександр Харченко вважає балістичні ракети.

Як зберегти тепло взимку

Через ризик відключень світла мешканцям багатоквартирних будинків варто перевірити стан систем опалення. Насамперед потрібно подбати про утеплення під'їздів, цілі вікна, справні двері та труби в підвалах і під дахом. Відкриті вікна в порожніх квартирах також можуть створити проблеми під час морозів. Особливу увагу Олександр Харченко радить приділити циркуляційним насосам, які забезпечують рух теплоносія внутрішньобудинковими трубами.

"Вони є практично в кожному будинку і забезпечують циркуляцію води і тепла по внутрішньобудинкових трубах. І відповідно, якщо вони не мають резервного живлення, то коли у вас відключена електрика, немає можливості їм працювати", — пояснив Олександр Харченко.

Для роботи таких насосів може вистачити акумулятора або невеликого генератора. Також експерт радить звернутися до ОСББ чи керуючої компанії, щоб перевірити фільтри системи опалення перед початком холодів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни готують масштабні удари по енергетиці Одеси. У перехопленому документі РФ наведені розрахунки атак на 12 ключових підстанцій Одеси, Києва та Харкова. За оцінками авторів документа, такі удари можуть призвести до втрати до 90% електропостачання у цих містах.

Також Новини.LIVE розповідали, що Одеса розробляє план енергетичної стійкості. Він передбачає встановлення когенераційних установок, генераторів і сонячних електростанцій, щоб критична інфраструктура могла працювати під час відключень. Для фінансування цих заходів місто також веде переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо залучення близько 35 млн євро