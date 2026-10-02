Росія готує удари по енергетиці Одеси взимку 2026 року

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

Одеса опинилася серед головних цілей російського плану атак на українську енергетику цієї зими. За даними, які Україна передала європейським партнерам, удари можуть бути спрямовані не лише по електрооб’єктах, а й по системах тепла, водопостачання та каналізації. План передбачає масштабну кампанію атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Росія готує удари по Одесі

Одеса вказана серед трьох найбільших українських міст, які Росія може намагатися залишити без основних комунальних послуг цієї зими. Також у документі згадуються Київ та Харків. За даними The New York Times, російський план передбачає скорочення постачання електроенергії в цих містах до 90%. Теплопостачання також можуть намагатися зменшити до 90%, а роботу каналізаційних систем — серйозно порушити.

Окремо йдеться про удари по водній інфраструктурі України. Серед можливих цілей названі насосні станції та очисні споруди стічних вод.

Удар по енергосистемі

Україна передала європейським партнерам документ, який, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, є перехопленим російським планом. У ньому описана кампанія із застосуванням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Під ударами можуть опинитися електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні. План, за даними видання, передбачає три етапи атак.

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Спочатку Росія може намагатися вивести з ладу підстанції поблизу західного кордону, через які Україна отримує електроенергію з Європи. Далі йдеться про удари по гідроелектростанціях. Третім етапом назване виведення з роботи трьох діючих атомних електростанцій України. Для цього російські війська можуть бити по відкритих розподільчих пристроях, які з'єднують станції з енергомережею.

Реальність плану

The New York Times зазначає, що не зміг незалежно перевірити справжність документа. Він датований серпнем і написаний російською мовою. Водночас президент Росії Володимир Путін публічно заявляв про підготовку масштабної кампанії проти української енергетичної інфраструктури цієї зими. Він пов'язував такі удари з українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.

Україна тим часом готується до нового опалювального сезону. Енергетики ремонтують електростанції та підстанції, встановлюють додаткові об'єкти генерації та посилюють захист критичної інфраструктури.

Минулорічні атаки

Минулої зими російські удари вже призводили до тривалих перебоїв із електроенергією та теплом. У Києві, зокрема, деякі мешканці залишалися без світла по 12 і більше годин на добу. Енергетичні експерти, яких цитує NYT, попереджають, що проведені Україною ремонти можуть лише частково пом'якшити наслідки нової кампанії ударів. Чи буде Росія реалізовувати весь описаний у документі план і наскільки успішною може бути така кампанія, наразі невідомо.

Підготовка до зими

Одеса готується до зими з урахуванням можливих перебоїв з електроенергією, теплом, водою та зв’язком через російські обстріли. У місті посилюють резервне живлення теплопунктів, а котельні готують до роботи в режимі енергоострова, щоб вони могли працювати автономно за відсутності централізованого електропостачання. Для одеситів уже працює 291 пункт незламності, а взимку їх кількість планують збільшити. Також дедалі більше будинків встановлюють альтернативні джерела живлення, а мешканці облаштовують власні системи накопичення електроенергії. Окремо місто разом з операторами посилює стійкість мобільного зв’язку.

"Одеса точно пройде цю зиму. Питання лише в тому, наскільки комфортною вона буде у нашому звичному розумінні. Але гіршою ця зима точно не буде", — зазначив перший заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 22 серпня російські війська під час масованої атаки завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури. Деякі райони наразі й без води.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.