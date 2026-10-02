Россия готовит удары по энергетике Одессы зимой 2026 года

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: российские СМИ

Одесса оказалась в числе главных целей российского плана атак на украинскую энергетику этой зимой. Согласно данным, которые Украина передала европейским партнерам, удары могут быть нанесены не только по электрообъектам, но и по системам теплоснабжения, водоснабжения и канализации. План предусматривает масштабную кампанию атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Россия готовит удары по Одессе

Одесса указана в числе трех крупнейших украинских городов, которые Россия может попытаться оставить без основных коммунальных услуг этой зимой. Также в документе упоминаются Киев и Харьков. По данным The New York Times, российский план предусматривает сокращение поставок электроэнергии в этих городах до 90%. Теплоснабжение также могут попытаться сократить до 90%, а работу канализационных систем — серьезно нарушить.

Отдельно говорится об ударах по водной инфраструктуре Украины. Среди возможных целей названы насосные станции и очистные сооружения сточных вод.

Удар по энергосистеме

Украина передала европейским партнерам документ, который, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, является перехваченным российским планом. В нем описана кампания с применением до 1000 ракет, беспилотников и бомб. Под ударами могут оказаться электрические подстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные. План, по данным издания, предусматривает три этапа атак.

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Сначала Россия может попытаться вывести из строя подстанции вблизи западной границы, через которые Украина получает электроэнергию из Европы. Далее речь идет об ударах по гидроэлектростанциям. Третьим этапом названо выведение из строя трёх действующих атомных электростанций Украины. Для этого российские войска могут наносить удары по открытым распределительным устройствам, соединяющим станции с энергосетью.

Реальность плана

The New York Times отмечает, что не смогла независимо проверить подлинность документа. Он датирован августом и написан на русском языке. В то же время президент России Владимир Путин публично заявлял о подготовке масштабной кампании против украинской энергетической инфраструктуры этой зимой. Он связывал такие удары с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Украина тем временем готовится к новому отопительному сезону. Энергетики ремонтируют электростанции и подстанции, устанавливают дополнительные объекты генерации и усиливают защиту критически важной инфраструктуры.

Атаки прошлого года

Прошлой зимой российские удары уже приводили к длительным перебоям с электроэнергией и теплом. В Киеве, в частности, некоторые жители оставались без света по 12 и более часов в сутки. Энергетические эксперты, которых цитирует NYT, предупреждают, что проведенные Украиной ремонтные работы могут лишь частично смягчить последствия новой кампании ударов. Будет ли Россия реализовывать весь описанный в документе план и насколько успешной может быть такая кампания, пока неизвестно.

Подготовка к зиме

Одесса готовится к зиме с учётом возможных перебоев с электроэнергией, теплом, водой и связью из-за российских обстрелов. В городе усиливают резервное питание теплопунктов, а котельные готовят к работе в режиме энергоострова, чтобы они могли функционировать автономно при отсутствии централизованного электроснабжения. Для одесситов уже работает 291 пункт непоколебимости, а зимой их количество планируют увеличить. Также во всё большем числе домов устанавливают альтернативные источники питания, а жители оборудуют собственные системы накопления электроэнергии. Отдельно город совместно с операторами укрепляет устойчивость мобильной связи.

"Одесса точно переживет эту зиму. Вопрос лишь в том, насколько комфортной она будет в нашем привычном понимании. Но хуже эта зима точно не будет", — отметил первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 августа российские войска в ходе массированной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критически важной инфраструктуры. Некоторые районы сейчас остаются без воды.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.