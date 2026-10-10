Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар по офісу TENET в Одесі може залишити абонентів без інтернету

Удар по офісу TENET в Одесі може залишити абонентів без інтернету

Ua ru
10 жовтня 2026 22:02
Репортаж
Удар по TENET в Одесі: можливі перебої з інтернетом
Рятувальники на місці обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, внаслідок російської атаки пошкоджено головний офіс телекомунікаційної компанії TENET в Одесі. Про наслідки удару розповів генеральний директор компанії Олег Єлісєєв. Наразі фахівці перевіряють стан технологічного майданчика та встановлюють, які системи потребують відновлення. Точних строків повернення до повноцінної роботи компанія поки не називає.

Передає журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр.

Реклама

Що пошкоджено в офісі TENET

"Можу сказати, що ураження серйозні. А саме розтрощений щит енергогенеруючої системи та системи охолодження серверів. Це серйозні пошкодження, але я гадаю, що ми впораємося", — сказав Олег Єлісєєв.

У TENET попередили, що подальша експлуатація пошкодженого технологічного майданчика під великим питанням. У частини абонентів можуть виникнути перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

Фахівці оцінюють пошкодження та перенаправляють трафік, щоб зменшити наслідки атаки для користувачів.

Читайте також:

Коли в Одесі відновлять інтернет

Єлісєєв сподівається, що компанії вдасться впоратися з наслідками удару. Він запевнив, що команда докладатиме зусиль, аби повернути містянам доступ до мережі якнайшвидше.

"Одесити побачать інтернет. Все буде добре", — заявив засновник TENET.

Водночас наразі невідомо, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Що ще відомо про ситуацію на Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 10 жовтня, російські війська атакували Одесу. Під ударом опинилася адміністративна будівля в центрі міста. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують посилити безпеку біля пунктів пропуску. Для людей, які перетинають кордон, і працівників контрольних служб мають встановити 39 мобільних укриттів. Для цього оголосили чотири тендери в Prozorro на загальну суму 84,7 млн грн.

Одеса інтернет війна в Україні атака дронами на Одесу атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації