Удар по TENET в Одесі: можливі перебої з інтернетом

Рятувальники на місці обстрілу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 жовтня, внаслідок російської атаки пошкоджено головний офіс телекомунікаційної компанії TENET в Одесі. Про наслідки удару розповів генеральний директор компанії Олег Єлісєєв. Наразі фахівці перевіряють стан технологічного майданчика та встановлюють, які системи потребують відновлення. Точних строків повернення до повноцінної роботи компанія поки не називає.

Передає журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр.

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Що пошкоджено в офісі TENET

"Можу сказати, що ураження серйозні. А саме розтрощений щит енергогенеруючої системи та системи охолодження серверів. Це серйозні пошкодження, але я гадаю, що ми впораємося", — сказав Олег Єлісєєв.

У TENET попередили, що подальша експлуатація пошкодженого технологічного майданчика під великим питанням. У частини абонентів можуть виникнути перебої з доступом до інтернету та окремих сервісів.

Фахівці оцінюють пошкодження та перенаправляють трафік, щоб зменшити наслідки атаки для користувачів.

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Коли в Одесі відновлять інтернет

Єлісєєв сподівається, що компанії вдасться впоратися з наслідками удару. Він запевнив, що команда докладатиме зусиль, аби повернути містянам доступ до мережі якнайшвидше.

"Одесити побачать інтернет. Все буде добре", — заявив засновник TENET.

Водночас наразі невідомо, скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Що ще відомо про ситуацію на Одещині

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в суботу, 10 жовтня, російські війська атакували Одесу. Під ударом опинилася адміністративна будівля в центрі міста. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують посилити безпеку біля пунктів пропуску. Для людей, які перетинають кордон, і працівників контрольних служб мають встановити 39 мобільних укриттів. Для цього оголосили чотири тендери в Prozorro на загальну суму 84,7 млн грн.