39 укриттів встановлять біля пунктів пропуску Одещини

Вивіска "Укриття". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині планують посилити безпеку біля пунктів пропуску та на дорогах до них. У регіоні мають встановити 39 мобільних укриттів для людей, які перетинають кордон, і працівників контрольних служб. Вже оголосили чотири тендери в Prozorro, а загальна вартість робіт становить 84,7 мільйона гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.

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Де з’являться укриття

Перший тендер передбачає встановлення 12 укриттів на пунктах пропуску "Рені — Джюрджюлешть" та "Долинське — Чишмікіой", а також на під’їзних дорогах до них. Вісім укриттів розраховані на 20 людей, ще два — на 10. Вартість закупівлі становить 26,8 мільйона гривень.

Ще 11 укриттів планують встановити біля пунктів пропуску "Виноградівка — Вулканешть", "Табаки — Мирне" та "Нові Трояни — Чадир-Лунга". Їх також розмістять на під’їзних ділянках доріг. На цю закупівлю передбачили 24 мільйони гривень.

Третя закупівля охоплює вісім укриттів біля пунктів пропуску "Серпневе — Басараб'яска", "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга" та "Лісне — Сеіць". Їх встановлять і на під’їзних дорогах. Сума тендеру — 15,6 мільйона гривень.

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Ще вісім укриттів мають з’явитися біля пункту пропуску "Старокозаче — Тудора" та на дорозі Р-72 до Білгорода-Дністровського. Кожне буде розраховане на 20 людей. Вартість цієї закупівлі — 18,3 мільйона гривень.

П’ять укриттів за всіма закупівлями планують встановити до 31 грудня 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.

Якими будуть укриття

Укриття мають забезпечувати захист людей до чотирьох годин, витримувати дію ударної хвилі та захищати від уламків. Усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення, розетки та електричні конвектори. Водопостачання, каналізацію та туалети облаштовувати не будуть.

Площа укриття на 10 людей має становити щонайменше 6 квадратних метрів, а на 20 людей — від 12 квадратних метрів. Захисні властивості конструкцій мають підтвердити випробуваннями та відповідними документами.

Замовником закупівель виступає Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Загальна вартість чотирьох тендерів становить 84,7 мільйона гривень. Аукціони мають відбутися 23 жовтня.

Чому ставлять укриття

Рішення про облаштування укриттів ухвалили на тлі російських атак на прикордонну та транспортну інфраструктуру Одещини. З середини серпня РФ неодноразово атакувала КПП. Зокрема, 5 жовтня біля пункту пропуску "Паланка — Маяки-Удобне" снаряд влучив у рейсовий автобус. Поранення отримав молдовський прикордонник, а роботу пункту тимчасово призупинили.

Молдова посилює захист кордону

На тлі атак РФ на прикордонну інфраструктуру Молдова створює захисні зони на пунктах пропуску з Україною. Там працівники прикордонної поліції, державні службовці та громадяни зможуть сховатися у разі ударів дронів. Міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін повідомила, що влада також працює над переведенням молдовських співробітників зі спільних пунктів пропуску на територію республіки. Зокрема, йдеться про КПП "Крива" та "Паланка".

Раніше частину молдовських митників і прикордонників уже повернули на територію країни зі спільних пунктів "Джурджулешти — Рені", "Бричани — Россошани" та "Крива — Мамалига". Про це 12 вересня повідомила Митна служба Молдови. У МВС Молдови зазначили, що захисні зони мають дати можливість людям на КПП швидко перейти у безпечне місце у разі атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки на Одеську область вранці 3 жовтня п'ять безпілотників залетіли у повітряний простір Молдови. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, після яких поліція знайшла уламки дронів. В одному з населених пунктів спалахнула пожежа та пошкоджені вікна будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під атаками опиняються пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон. Водночас роботу пунктів намагаються відновлювати якомога швидше.