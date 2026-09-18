Атаки РФ по пунктах пропуску на Одещині: що відомо

Наслідки атаки на КПП. Фото: Державна прикордонна служба

Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під атаками опиняються пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон. Водночас роботу пунктів намагаються відновлювати якомога швидше.

Про це в ефірі Київ24 розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Новини.LIVE.

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Атаки по кордону

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що російські війська останнім часом атакують не лише інші об'єкти на Одещині, а й безпосередньо пункти пропуску. За його словами, під удари потрапляють об'єкти на кордоні з Молдовою та Румунією.

"Це Одещина, де противник досить активно веде обстріли протягом останнього періоду. І це поромна переправа. Фактично влучання були і в інфраструктуру самого пункту пропуску, до цього було влучання і в сервісну зону цього напрямку", — зазначив Демченко.

Удар по логістиці

Серед атакованих об'єктів речник ДПСУ назвав також пункти пропуску Табаки та Виноградівка. Вони мають меншу пропускну спроможність, однак через них також проходять люди, транспорт і вантажі. Демченко вважає, що російські удари можуть мати одразу кілька цілей — від залякування людей до спроб ускладнити переміщення товарів через кордон.

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"Скоріше за все, це і момент, коли ворог намагається залякати людей, і намагається також спробувати порізати логістику, ускладнюючи переміщення товарів та вантажів як за межі України, так і в бік нашої держави", — сказав речник.

Пункти відновлюють

Попри пошкодження, прикордонні пункти продовжують відновлювати роботу після атак. Для цього залучають усі державні структури, які відповідають за їхнє функціонування, зокрема прикордонну та митну служби.

"Пропускні операції поновлювалися максимально швидко. Всі державні структури, які дотичні до функціонування пунктів пропуску, до їх облаштування, в тому числі і контролюючі — як Державна прикордонна служба і митна — робили все можливе для того, щоб забезпечити необхідні технічні засоби", — розповів Демченко.

За його словами, якщо внаслідок ударів будівлі та конструкції пунктів пропуску зруйновані, за потреби встановлюють модульні конструкції. Це дозволяє швидше відновлювати пропуск людей, транспорту та вантажів через кордон.

Атаки на КПП

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що атаки на КПП — цілеспрямовані спроби порушити транспортне сполучення між двома країнами та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Вимальовується чітка закономірність: Росія цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між нашими двома країнами та дестабілізувати ситуацію в регіоні в цілому", — написав Сибіга.

Він також закликав міжнародну спільноту засудити систематичні атаки РФ на цивільні транспортні коридори та критично важливу прикордонну інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі, 9 вересня, атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче", розташований на кордоні України з Молдовою. Через наслідки атаки його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок удару російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.