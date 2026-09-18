Атаки РФ по пунктам пропуска в Одесской области: что известно

Последствия нападения на КПП. Фото: Государственная пограничная служба

Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.

Об этом в эфире Киев24 рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.

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Атаки на границе

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что российские войска в последнее время атакуют не только другие объекты в Одесской области, но и непосредственно пункты пропуска. По его словам, под удары попадают объекты на границе с Молдовой и Румынией.

"Это Одесская область, где противник в последнее время довольно активно ведет обстрелы. И это паромная переправа. Фактически попадания были и в инфраструктуру самого пункта пропуска, до этого были попадания и в сервисную зону этого направления", — отметил Демченко.

Удар по логистике

Среди атакованных объектов представитель ГПСУ назвал также пункты пропуска Табаки и Виноградовка. Они имеют меньшую пропускную способность, однако через них также проходят люди, транспорт и грузы. Демченко считает, что российские удары могут преследовать сразу несколько целей — от запугивания людей до попыток затруднить перемещение товаров через границу.

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"Скорее всего, это и момент, когда враг пытается запугать людей, и пытается также нарушить логистику, затрудняя перемещение товаров и грузов как за пределы Украины, так и в сторону нашего государства", — сказал пресс-секретарь.

Пункты возобновляют работу

Несмотря на повреждения, пограничные пункты продолжают возобновлять работу после атак. Для этого привлекаются все государственные структуры, отвечающие за их функционирование, в частности пограничная и таможенная службы.

"Пропускные операции возобновлялись максимально быстро. Все государственные структуры, имеющие отношение к функционированию пунктов пропуска и их обустройству, в том числе контролирующие органы — как Государственная пограничная служба, так и таможенная служба — делали все возможное для обеспечения необходимых технических средств", — рассказал Демченко.

По его словам, если в результате ударов здания и сооружения пунктов пропуска разрушены, при необходимости устанавливают модульные конструкции. Это позволяет быстрее возобновить пропуск людей, транспорта и грузов через границу.

Атаки на КПП

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атаки на КПП — целенаправленные попытки нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.

Он также призвал международное сообщество осудить систематические атаки РФ на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью 9 сентября атаковали ударными беспилотниками международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе Украины с Молдовой. Из-за последствий атаки его работа была временно приостановлена. В результате удара российские дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.