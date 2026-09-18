Атаки РФ по пунктам пропуска в Одесской области: что известно

Россия пытается отрезать Одесчину от Молдовы: атаки на КПП
Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.
Об этом в эфире Киев24 рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Новини.LIVE.
Атаки на границе
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что российские войска в последнее время атакуют не только другие объекты в Одесской области, но и непосредственно пункты пропуска. По его словам, под удары попадают объекты на границе с Молдовой и Румынией.
"Это Одесская область, где противник в последнее время довольно активно ведет обстрелы. И это паромная переправа. Фактически попадания были и в инфраструктуру самого пункта пропуска, до этого были попадания и в сервисную зону этого направления", — отметил Демченко.
Удар по логистике
Среди атакованных объектов представитель ГПСУ назвал также пункты пропуска Табаки и Виноградовка. Они имеют меньшую пропускную способность, однако через них также проходят люди, транспорт и грузы. Демченко считает, что российские удары могут преследовать сразу несколько целей — от запугивания людей до попыток затруднить перемещение товаров через границу.
"Скорее всего, это и момент, когда враг пытается запугать людей, и пытается также нарушить логистику, затрудняя перемещение товаров и грузов как за пределы Украины, так и в сторону нашего государства", — сказал пресс-секретарь.
Пункты возобновляют работу
Несмотря на повреждения, пограничные пункты продолжают возобновлять работу после атак. Для этого привлекаются все государственные структуры, отвечающие за их функционирование, в частности пограничная и таможенная службы.
"Пропускные операции возобновлялись максимально быстро. Все государственные структуры, имеющие отношение к функционированию пунктов пропуска и их обустройству, в том числе контролирующие органы — как Государственная пограничная служба, так и таможенная служба — делали все возможное для обеспечения необходимых технических средств", — рассказал Демченко.
По его словам, если в результате ударов здания и сооружения пунктов пропуска разрушены, при необходимости устанавливают модульные конструкции. Это позволяет быстрее возобновить пропуск людей, транспорта и грузов через границу.
Атаки на КПП
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атаки на КПП — целенаправленные попытки нарушить транспортное сообщение между двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе.
"Прослеживается четкая закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими двумя странами и дестабилизировать ситуацию в регионе в целом", — написал Сибига.
Он также призвал международное сообщество осудить систематические атаки РФ на гражданские транспортные коридоры и критически важную пограничную инфраструктуру.
Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью 9 сентября атаковали ударными беспилотниками международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе Украины с Молдовой. Из-за последствий атаки его работа была временно приостановлена. В результате удара российские дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.
Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.