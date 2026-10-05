Вибух біля Паланки: рух через КПП тимчасово зупинили

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинили після вибуху на території Молдови. Вибухова хвиля та уламки пошкодили автобус і частину інфраструктури. Легкі поранення отримав молдовський прикордонник. Водіям радять обирати інші пункти пропуску, зокрема "Старокозаче – Тудора".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Зупинка руху

Через загрозу безпеці пропускні операції через "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинили. Громадянам радять врахувати це під час планування маршруту та скористатися іншими пунктами пропуску. Зокрема, найближчим альтернативним варіантом є "Старокозаче – Тудора".

Затори до Паланки

Попри те, що пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" не працює, там утворилися затори, з авто, які не встигли проїхати до закриття КПП.

Затори до Паланки. Фото: скриншот із Google Maps

Також є затор біля мосту в Маяках. Адже дорога на в'їзд до нього закрита.

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Затори перед мостом. Фото: скриншот із Google Maps

Затори до Старокозачого

На КПП "Старокозаче — Тудора" також зафіксовано сильні затори. Автомобілі стоять в черзі тривалий час.

Затори біля Старокозачого. Фото: скриншот із Google Maps

Затори до Рені та Орлівки

На шляху до КПП "Рені — Джюрджюлешть" спостерігаються затримки — автомобілі скупчилися в районі транзитної ділянки молдовського кордону та після її проходження. На самому кордоні черг не зафіксовано.

Затори до Рені. Фото: скриншот із Google Maps

Аналогічна ситуація спостерігається і на шляху до кордону з Румунією. Дорога до паромної переправи ускладнена, однак на самому КПП заторів немає.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот із Google Maps

Вибух на КПП

Вибух стався сьогодні вранці поблизу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на території Молдови. Про це українську сторону поінформувала Прикордонна поліція Республіки Молдова. За попередніми даними, вибухова хвиля та уламки пошкодили автобус, який перебував біля шлагбаума. Також пошкоджена інфраструктура пункту пропуску. Легкі поранення отримав співробітник Прикордонної поліції Молдови.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під атаками опиняються пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон. Водночас роботу пунктів намагаються відновлювати якомога швидше.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вночі, 9 вересня, атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче", розташований на кордоні України з Молдовою. Через наслідки атаки його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок удару російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію.