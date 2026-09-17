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Головна Одеса З Одеси до Молдови не виїхати: черги після збою на КПП

З Одеси до Молдови не виїхати: черги після збою на КПП

Ua ru
17 вересня 2026 13:51
Пункт Паланка — Маяки — Удобне відновив роботу КПП
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На кордоні Одещини з Молдовою ускладнився рух через проблеми на пунктах пропуску. КПП "Паланка — Маяки — Удобне" тимчасово не працював через збій у мережі зв’язку, але згодом пропуск відновили. Водночас на під’їздах до пунктів уже утворилися значні черги з легковиків та вантажівок. Автомобілі скупчилися біля обох напрямків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Збій на Паланці

Митниця Молдови повідомила про тимчасове припинення роботи пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" через проблеми з мережею зв’язку. На місце виїхала технічна команда оператора. Поки тривали роботи, водіям і пасажирам рекомендували користуватися пунктом пропуску "Тудора". Через зупинку оформлення на кордоні почали накопичуватися вантажівки.

Наразі "Паланка — Маяки — Удобне" знову працює та здійснює пропускні операції. Водночас черги на під’їздах до пункту поки зберігаються.

Черги на дорогах

На шляху до Паланки автомобілі скупчилися на під'їзді до Маяків, у районі моста та біля Нижньодністровського парку. Найбільша черга утворилася безпосередньо перед пунктом пропуску. За даними Google Maps, орієнтовний час проїзду цієї ділянки становить близько 1 години 23 хвилин.

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Затори до Молдови
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Ускладнений рух також спостерігається в напрямку "Старокозаче — Тудора". Автомобілі стоять на під’їзді до транзитної ділянки з Молдовою. Орієнтовний час проїзду цього маршруту становить близько 1 години 41 хвилини.

Затори до Молдови
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вночі, 9 вересня, атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче", розташований на кордоні України з Молдовою. Через наслідки атаки його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок удару російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. 

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що така послідовність атак на КПП свідчить про спроби Росії порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

Одеська область затори Новини Одеси виїзд за кордон виїзд до Молдови
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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