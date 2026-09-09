КПП «Старокозаче — Тудора» відновив роботу після удару

Авто стоять на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

На Одещині відновили роботу пункту пропуску "Старокозаче — Тудора", який вночі пошкодила російська атака. Фахівці швидко ліквідували наслідки удару та повернули до роботи контрольні служби. Водночас на дорогах у напрямку Молдови все ще зберігаються сильні затори, тож водіям варто враховувати можливі затримки під час поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Відкриття пункту пропуску

Через російський удар була пошкоджена інфраструктура автомобільного пункту пропуску "Старокозаче — Тудора". Через це його роботу тимчасово призупинили. До ліквідації наслідків атаки долучилися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, фахівці Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та підрядна організація. Спеціалісти провели першочергові відновлювальні роботи та підготували необхідні умови для роботи контрольних служб.

Затори до Паланки

Наразі пункт пропуску знову працює та здійснює пропускні операції. Водночас попри відновлення його роботи, на шляхах виїзду до Молдови все ще зберігаються сильні затори. На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються значні затори. Автомобілі скупчилися поблизу Маяків, у районі Нижньодністровського парку, а найбільша черга утворилася безпосередньо перед КПП. За даними Google Maps, орієнтовний час проїзду цієї ділянки — близько 1 год 30 хв.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

На шляху до пошкодженого вночі КПП "Старокозаче — Тудора" також фіксують ускладнення руху. Автомобілі стоять на під’їзді до транзитної ділянки з Молдовою. Також є ускладнення руху безпосередньо на самому КПП. Дорога займає близько 1 год. 46 хв.

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Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На під’їздах до КПП "Рені — Джюрджюлешть" спостерігаються затримки — автомобілі скупчилися в районі транзитної ділянки молдовського кордону та після її проходження. Орієнтовний час у дорозі становить близько 4 год 40 хв.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Водіям, які планують перетинати кордон через цей напрямок, варто враховувати можливі затримки в дорозі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти неділі, 6 вересня, армія РФ завдала удару по прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Через атаку тимчасово призупинив роботу пункт пропуску "Орлівка". Про відновлення його роботи повідомлять додатково.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що така послідовність атак на КПП свідчить про спроби Росії порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.