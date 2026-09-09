Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пункт пропуска Старокозаче на Одесчине вновь работает: очереди на границе

Пункт пропуска Старокозаче на Одесчине вновь работает: очереди на границе

Ua ru
9 сентября 2026 16:31
КПП «Старокозаче — Тудора» возобновил работу после удара
Автомобили стоят на контрольно-пропускном пункте. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одесской области возобновила работу контрольно-пропускной пункт "Старокозаче — Тудора", который ночью был поврежден в результате российского удара. Специалисты оперативно устранили последствия удара и вернули к работе контрольные службы. В то же время на дорогах в направлении Молдовы по-прежнему наблюдаются сильные заторы, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки во время поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Реклама

Открытие пункта пропуска

В результате российского удара была повреждена инфраструктура автомобильного пункта пропуска "Старокозаче — Тудора". Из-за этого его работу временно приостановили. К ликвидации последствий атаки присоединились спасатели, полицейские, пограничники, таможенники, специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и подрядная организация. Специалисты провели первоочередные восстановительные работы и подготовили необходимые условия для работы контрольных служб.

Пробки на выезде в Паланку

В настоящее время пункт пропуска вновь работает и осуществляет пропускные операции. В то же время, несмотря на возобновление его работы, на выездных дорогах в Молдову по-прежнему сохраняются сильные заторы. На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются значительные пробки. Автомобили скопились вблизи Маяков, в районе Нижнеднестровского парка, а самая большая очередь образовалась непосредственно перед КПП. По данным Google Maps, ориентировочное время проезда этого участка — около 1 ч 30 мин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Старокозачего

На пути к поврежденному ночью КПП "Старокозаче — Тудора" также фиксируются затруднения движения. Автомобили стоят на подъезде к транзитному участку с Молдовой. Также наблюдаются затруднения движения непосредственно на самом КПП. Дорога занимает около 1 ч 46 мин.

Читайте также:
Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на пути к Старокозачему. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Рени

На подъездах к КПП "Рени — Джюрджюлешть" наблюдаются задержки — автомобили скопились в районе транзитного участка молдавской границы и после его прохождения. Ориентировочное время в пути составляет около 4 ч 40 мин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Водителям, планирующим пересекать границу по этому направлению, следует учитывать возможные задержки в пути.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что такая последовательность атак на КПП свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.

Одесса КПП Одесская область выезд за границу выезд в Молдову
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации