КПП «Старокозаче — Тудора» возобновил работу после удара

Автомобили стоят на контрольно-пропускном пункте. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Одесской области возобновила работу контрольно-пропускной пункт "Старокозаче — Тудора", который ночью был поврежден в результате российского удара. Специалисты оперативно устранили последствия удара и вернули к работе контрольные службы. В то же время на дорогах в направлении Молдовы по-прежнему наблюдаются сильные заторы, поэтому водителям следует учитывать возможные задержки во время поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Открытие пункта пропуска

В результате российского удара была повреждена инфраструктура автомобильного пункта пропуска "Старокозаче — Тудора". Из-за этого его работу временно приостановили. К ликвидации последствий атаки присоединились спасатели, полицейские, пограничники, таможенники, специалисты Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области и подрядная организация. Специалисты провели первоочередные восстановительные работы и подготовили необходимые условия для работы контрольных служб.

Пробки на выезде в Паланку

В настоящее время пункт пропуска вновь работает и осуществляет пропускные операции. В то же время, несмотря на возобновление его работы, на выездных дорогах в Молдову по-прежнему сохраняются сильные заторы. На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются значительные пробки. Автомобили скопились вблизи Маяков, в районе Нижнеднестровского парка, а самая большая очередь образовалась непосредственно перед КПП. По данным Google Maps, ориентировочное время проезда этого участка — около 1 ч 30 мин.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки до Старокозачего

На пути к поврежденному ночью КПП "Старокозаче — Тудора" также фиксируются затруднения движения. Автомобили стоят на подъезде к транзитному участку с Молдовой. Также наблюдаются затруднения движения непосредственно на самом КПП. Дорога занимает около 1 ч 46 мин.

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Пробки на пути к Старокозачему. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Рени

На подъездах к КПП "Рени — Джюрджюлешть" наблюдаются задержки — автомобили скопились в районе транзитного участка молдавской границы и после его прохождения. Ориентировочное время в пути составляет около 4 ч 40 мин.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Водителям, планирующим пересекать границу по этому направлению, следует учитывать возможные задержки в пути.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на воскресенье, 6 сентября, армия РФ нанесла удар по пограничной инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Из-за атаки временно приостановил работу пункт пропуска "Орловка". О возобновлении его работы сообщат дополнительно.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что такая последовательность атак на КПП свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.