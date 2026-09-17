На участке Паланка — Маяки — Удобное возобновил работу КПП

Автомобиль в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

На границе Одесской области с Молдовой затруднилось движение из-за проблем на пунктах пропуска. КПП "Паланка — Маяки — Удобное" временно не работал из-за сбоя в сети связи, но впоследствии пропуск возобновили. В то же время на подъездах к пунктам пропуска уже образовались значительные очереди из легковых и грузовых автомобилей. Автомобили скопились в обоих направлениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Сбой на Паланке

Таможня Молдовы сообщила о временном приостановлении работы пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" из-за проблем со связью. На место выехала техническая команда оператора . Пока велись работы, водителям и пассажирам рекомендовали пользоваться пунктом пропуска "Тудора". Из-за остановки оформления на границе начали скапливаться грузовики.

В настоящее время "Паланка — Маяки — Удобное" снова работает и осуществляет пропускные операции. В то же время очереди на подъездах к пункту пока сохраняются.

Очереди на дорогах

На пути к Паланке автомобили скопились на подъезде к Маякам, в районе моста и возле Нижнеднестровского парка. Самая большая очередь образовалась непосредственно перед пунктом пропуска. По данным Google Maps, ориентировочное время проезда этого участка составляет около 1 часа 23 минут.

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Пробки на пути к Паланке. Фото: скриншот из Google Maps

Затрудненное движение также наблюдается в направлении "Старокозаче — Тудора". Автомобили стоят на подъезде к транзитному участку с Молдовой. Ориентировочное время проезда по этому маршруту составляет около 1 часа 41 минуты.

Пробки в направлении Старокозачего. Фото: скриншот из Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска ночью 9 сентября атаковали ударными беспилотниками международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе Украины с Молдовой. Из-за последствий атаки его работа временно приостановлена. В результате удара российские дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что такая череда атак на КПП свидетельствует о попытках России нарушить транспортное сообщение между Украиной и Молдовой.