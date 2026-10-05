Взрыв возле Паланки: движение через КПП временно приостановлено

Автомобили стоят на контрольно-пропускном пункте. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Движение через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" временно приостановлено после взрыва на территории Молдовы. Волна взрыва и обломки повредили автобус и часть инфраструктуры. Легкие ранения получил молдавский пограничник. Водителям рекомендуют выбирать другие пункты пропуска, в частности "Старокозаче – Тудора"

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Остановка движения

Из-за угрозы безопасности пропускные операции через "Паланка – Маяки – Удобное" временно приостановлены. Гражданам рекомендуется учесть это при планировании маршрута и воспользоваться другими пунктами пропуска. В частности, ближайшим альтернативным вариантом является "Старокозаче – Тудора".

Пробки на подъезде к Паланке

Несмотря на то, что пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" не работает, там образовались пробки из автомобилей, которые не успели проехать до закрытия КПП.

Пробки на подъезде к Паланке. Фото: скриншот из Google Maps

Также наблюдается пробка у моста в Маяках. Ведь дорога на въезд к нему закрыта.

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Пробки перед мостом. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Старокозачего

На КПП "Старокозаче — Тудора" также зафиксированы сильные пробки. Автомобили стоят в очереди длительное время.

Пробки возле Старокозачего. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в направлении Рени и Орловки

На пути к КПП "Рени — Джюрджюлешт" наблюдаются задержки — автомобили скопились в районе транзитного участка молдавской границы и после его прохождения. На самой границе очередей не зафиксировано.

Пробки в направлении Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Аналогичная ситуация наблюдается и на пути к границе с Румынией. Дорога к паромной переправе затруднена, однако на самом КПП пробок нет.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот из Google Maps

Взрыв на КПП

Взрыв произошел сегодня утром вблизи пункта пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" на территории Молдовы. Об этом украинскую сторону проинформировала Пограничная полиция Республики Молдова. По предварительным данным, взрывная волна и осколки повредили автобус, который находился возле шлагбаума. Также повреждена инфраструктура пункта пропуска. Легкие ранения получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия стала чаще наносить удары по пограничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить движение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска ночью 9 сентября атаковали ударными беспилотниками международный автомобильный пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе Украины с Молдовой. Из-за последствий атаки его работа была временно приостановлена. В результате удара российские дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию.