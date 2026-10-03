Ранкова атака на Одещину: у Молдову залетіли п'ять дронів

Правоохоронці оглядають фрагмент дрона, знайдений після нічної атаки. Фото: Poliția Republicii Moldova

Під час масованої російської атаки на Одеську область вранці 3 жовтня п'ять безпілотників залетіли у повітряний простір Молдови. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, після яких поліція знайшла уламки дронів. В одному з населених пунктів спалахнула пожежа та пошкоджені вікна будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони та поліцію Республіки Молдова.

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Після вибуху безпілотника на відкритій місцевості загорілася рослинність. Фото: Poliția Republicii Moldova

Дрони залетіли у Молдову

За даними Служби повітряних операцій Національної армії Молдови, з 07:45 до 08:00 повітряний простір країни перетнули п'ять безпілотників. Спочатку система моніторингу зафіксувала їх поблизу Аненій-Ной, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори та Каушан. Військові продовжили стежити за повітряним простором разом з іншими службами.

Уже о 07:50 до поліції Каушан надійшло повідомлення про вибух за межами міста. Місцеві жителі помітили густий дим, а правоохоронці після прибуття знайшли уламки безпілотника. Після цього інформація про вибухи та уламки почала надходити й з інших районів країни. Міністерство оборони повідомило, що вибухи чули поблизу Крокмаза у районі Штефан-Воде, Делакеу та Пухечень у районі Аненій-Ной, Бозієнь у районі Хинчешт, а також біля Дубовки та Константиновки в районі Каушан.

Уламки дронів у Молдові

Згодом поліція почала перевіряти місця, звідки надходили повідомлення. Уламки безпілотників знайшли біля Каушан, Дубовки та Хинчешт, між селами Делакеу і Пухечень, а також поблизу Крокмаза.

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Вибух пошкодив вікна будівлі, поруч виявили уламки безпілотника. Фото: Poliția Republicii Moldova



Окремий інцидент стався поблизу Крокмаза у районі Штефан-Воде. Там вибух пролунав у винограднику неподалік сільськогосподарської бригади. Після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі бригади пошкодило вікна. За даними поліції, люди не постраждали.

На місці падіння безпілотника залишилися уламки та сліди вибуху. Фото: Poliția Republicii Moldova

Пізніше правоохоронці повідомили ще про одну знахідку поблизу села Константиновка у районі Каушан. Після вибуху там також виникла пожежа сухої рослинності. Таким чином, лише в районі Каушан правоохоронці виявили уламки двох дронів: один поблизу міста Каушани, другий біля Константиновки.

Фрагменти безпілотника виявили біля місця вибуху на полі. Фото: Poliția Republicii Moldova



Поліція та військові продовжують обстежувати території й встановлювати всі обставини. Жителів закликали не наближатися до підозрілих предметів та уламків і повідомляти про них за номером 112.

На місці падіння дрона залишилися уламки та вигоріла рослинність. Фото: Poliția Republicii Moldova

Як у Молдові реагують на атаку

Повідомлення про вибухи та знайдені уламки дронів викликали активне обговорення у соцмережі Facebook серед жителів Молдови. У коментарях під дописами поліції люди запитують, якою буде реакція влади, та звертають увагу, що подібні інциденти відбуваються дедалі ближче до житлової забудови.

"Чекаємо, що скаже міністр оборони Молдови", — написав Владислав Чабанов.

Інший користувач Іон Матей звернув увагу на небезпеку для населених пунктів.

"Все ближче і ближче до населених територій!" — написав користувач соцмережі Facebook.

Частина коментаторів закликає владу не обмежуватися рекомендаціями зберігати спокій. Є й коментарі з прямим засудженням Росії.

"Зберігайте спокій... нас бомблять або атакують, і все одно залишайтеся спокійними... це неправильно... намагайтеся захистити...", — написав користувач Іон Рата.

Повітряна тривога в Одесі 3 жовтня

У ніч проти 3 жовтня та вранці в Одеському районі чотири рази оголошували повітряну тривогу. Перша почалася о 03:18 через загрозу застосування безпілотників і тривала до 03:31. Уже о 04:17 оголосили нову тривогу через ракетну небезпеку, відбій дали о 04:45.

Найтриваліша тривога почалася о 07:22 через ракетну загрозу і завершилася лише о 08:49. Саме в цей проміжок, з 07:45 до 08:00, за даними Міноборони Молдови, п'ять безпілотників перетнули повітряний простір сусідньої країни. Ще одну дронову загрозу в Одеському районі оголосили о 09:43. Вона тривала 15 хвилин, відбій пролунав о 09:58.

У вересні Новини.LIVE повідомляли, що неподалік Кишинева знайшли уламки реактивного дрона. Вибух стався біля села Колониця, приблизно за сотню кілометрів від кордону з Одеською областю. Влада Молдови пов'язала цей інцидент із російською війною проти України.

Новини.LIVE також писали, що російські війська атакували пункт пропуску "Табаки" на кордоні Одещини з Молдовою. Через пошкодження будівель та конструкцій рух через пункт пропуску довелося зупинити. Під час тієї атаки молдовські прикордонники також фіксували безпілотники поблизу державного кордону.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що російські війська почали частіше атакувати прикордонну інфраструктуру Одещини. Під ударами опинялися пункти пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією. Зокрема, росіяни атакували інфраструктуру пунктів "Старокозаче" та "Орлівка".