Дрони РФ у Молдові: посла Росії викликали до МЗС країни

Уламок російського БпЛА. Фото: Поліція Молдови

У Молдові після прольоту трьох безпілотників викликали посла Росії до МЗС. Один із дронів вибухнув в Оргіївському районі, де правоохоронці знайшли уламки з маркуванням "Герань-4" та турбореактивний двигун. Ще два безпілотники впали на території країни. Вони залетіли зі сторони Одещини. На тлі інцидентів влада планує посилити захист повітряного простору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

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Виклик посла РФ

1 жовтня посла Росії в Кишиневі викликали до Міністерства закордонних справ Молдови після порушення повітряного простору країни трьома безпілотниками. У молдовському МЗС заявили про рішуче засудження інциденту. Там зазначили, що два безпілотники впали та вибухнули на території країни.

У відомстві назвали проліт дронів серйозним порушенням повітряного простору Молдови на тлі масованих атак Росії по Україні. Російську сторону закликали припинити атаки на Україну та дії, які можуть загрожувати території Молдови.

Вибух дрона в Молдові

Один із безпілотників увечері 30 вересня під час атаки на Одещину, вибухнув в Оргіївському районі, неподалік села Іванча. На його уламках правоохоронці виявили маркування "Герань-4" та турбореактивний двигун. За попередніми даними, дрон зіткнувся з деревами, впав на землю та здетонував приблизно за 10 метрів від дороги G72. На місці утворився кратер діаметром близько 50 сантиметрів і завглибшки близько 30 сантиметрів.

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Ще дві вирви діаметром 50 і 30 сантиметрів виявили на узбіччі дороги приблизно за 15 метрів від епіцентру вибуху. Ударна хвиля пошкодила дерева в радіусі близько 30 метрів. Уламки безпілотника знайшли біля траси між селами Іванча та Бранешти. Усі компоненти відправили на експертизу.

Поліція продовжує встановлювати обставини інциденту. Громадян закликали не наближатися до невідомих предметів чи уламків, а в разі їх виявлення телефонувати за номером 112.

Посилення захисту в Молдові

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що країна працює над оснащенням Національної армії системами, здатними збивати безпілотники та ракети, які входять у повітряний простір держави. За його словами, влада вже інвестувала в системи виявлення повітряних загроз і планує розвивати радіолокаційні можливості.

"Ми знаходимося в процесі реалізації проектів, які дозволять нам оснастити Національну армію системами, здатними збивати ці дрони або ракети", — заявив Носатий.

Також у Молдові працюють над запуском системи оповіщення MD-Alert. Вона має передавати громадянам інформацію в режимі реального часу. До кінця року планують запустити й альтернативну платформу. Носатий повідомив, що від початку повномасштабної війни Росії проти України в Молдові зафіксували 84 випадки порушення повітряного простору.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, вплив Росії на Придністров’я суттєво ослаб, а зміни останніх років можуть наблизити регіон до Молдови. Жителі лівого берега дедалі частіше отримують або відновлюють молдовське громадянство та їздять на правий берег на роботу.

Також Новини.LIVЕ писали, що Придністров’я залишається одним із напрямків, який українські військові уважно відстежують через присутність там російських сил. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією в регіоні. Військові РФ там налякані та не демонструють готовності до серйозного протистояння.