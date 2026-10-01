Дроны РФ в Молдове: посла России вызвали в МИД страны

Обломок российского БПЛА. Фото: Полиция Молдовы

В Молдове после пролета трёх беспилотников вызвали посла России в МИД. Один из дронов взорвался в Оргеевском районе, где правоохранители обнаружили обломки с маркировкой "Герань-4" и турбореактивный двигатель. Еще два беспилотника упали на территории страны. Они залетели со стороны Одесской области. На фоне этих инцидентов власти планируют усилить защиту воздушного пространства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

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Вызов посла РФ

1 октября посла России в Кишиневе вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы после нарушения воздушного пространства страны тремя беспилотниками. В молдавском МИД заявили о решительном осуждении инцидента. Там отметили, что два беспилотника упали и взорвались на территории страны.

В ведомстве назвали пролет дронов серьёзным нарушением воздушного пространства Молдовы на фоне массированных атак России по Украине. Российскую сторону призвали прекратить атаки на Украину и действия, которые могут угрожать территории Молдовы.

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Взрыв дрона в Молдове

Один из беспилотников вечером 30 сентября во время атаки на Одесскую область взорвался в Оргеевском районе, недалеко от села Иванча. На его обломках правоохранители обнаружили маркировку "Герань-4" и турбореактивный двигатель. По предварительным данным, дрон столкнулся с деревьями, упал на землю и взорвался примерно в 10 метрах от дороги G72. На месте образовался кратер диаметром около 50 сантиметров и глубиной около 30 сантиметров.

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Еще две воронки диаметром 50 и 30 сантиметров обнаружили на обочине дороги примерно в 15 метрах от эпицентра взрыва. Ударная волна повредила деревья в радиусе около 30 метров. Обломки беспилотника нашли возле трассы между селами Иванча и Бранешты. Все компоненты отправили на экспертизу.

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Полиция продолжает устанавливать обстоятельства инцидента. Граждан призвали не приближаться к неизвестным предметам или обломкам, а в случае их обнаружения звонить по номеру 112.

Усиление защиты в Молдове

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что страна работает над оснащением Национальной армии системами, способными сбивать беспилотники и ракеты, вторгшиеся в воздушное пространство государства. По его словам, власти уже инвестировали в системы обнаружения воздушных угроз и планируют развивать радиолокационные возможности.

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"Мы находимся в процессе реализации проектов, которые позволят нам оснастить Национальную армию системами, способными сбивать эти дроны или ракеты", — заявил Носатый.

Также в Молдове ведется работа над запуском системы оповещения MD-Alert. Она должна передавать гражданам информацию в режиме реального времени. До конца года планируется запустить и альтернативную платформу. Носатый сообщил, что с начала полномасштабной войны России против Украины в Молдове зафиксировали 84 случая нарушения воздушного пространства.

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Как сообщали Новини.LIVЕ, влияние России на Приднестровье существенно ослабло, а изменения последних лет могут приблизить регион к Молдове. Жители левого берега всё чаще получают или восстанавливают молдавское гражданство и ездят на правый берег на работу.

Также Новини.LIVЕ писали, что Приднестровье остается одним из направлений, которое украинские военные внимательно отслеживают из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьёзному противостоянию.