Ретранслятори в Придністров’ї: загроза для Одещини

Реактивний дрон РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія може розмістити ретранслятори на території Придністров’я, щоб посилити можливості ударних безпілотників. Така версія поки не має фізичного підтвердження. Водночас поява такого обладнання може вплинути на рух дронів і точність їхнього наведення. Під загрозою може опинитися й Одещина.

Про це в ефірі "Київ24" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVЕ.

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Ретранслятори у Придністров’ї

Припущення про можливу появу російських ретрансляторів на території Придністров’я Братчук назвав технічно обґрунтованою гіпотезою. На його думку, про це можуть свідчити маршрути російських безпілотників, які вже залітали на територію Молдови та атакували південні райони Одеської області, Вінниччину й Івано-Франківщину. Водночас фізичних підтверджень появи такого обладнання наразі немає. Зокрема, немає супутникових знімків, які б це підтверджували. Братчук зазначив, що радіус дії ретрансляторів може сягати 150 кілометрів.

"Очевидно, що це технічно обґрунтована гіпотеза, вона має, як мінімум, право на життя, тому що її на сьогодні, так чи інакше, можуть підтверджувати рухи російських безпілотників", — сказав Сергій Братчук.

Він також звернув увагу на те, що територія Придністров’я не контролюється владою Молдови. За словами Братчука, Росія потенційно може спробувати доставити туди технічне обладнання. Він вважає, що цьому мають протидіяти спецслужби Молдови, України та інших партнерів.

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"Але ще раз, така версія цілком вірогідна і дійсно має право на життя", — зазначив Братчук.

Як ретранслятор посилює дрон

Ретранслятор, за поясненням Братчука, дає змогу вдосконалити рух безпілотника та керувати ним. Це може впливати на точність польоту і влучання в обрану російськими військовими ціль. За його словами, подібний принцип уже можна побачити на напрямку з боку Білорусі. У разі появи такого обладнання в Придністров’ї додаткові можливості керування можуть становити загрозу і для Одещини.

"Це удосконалення відповідного руху цих безпілотників, це керування цими безпілотниками. Тобто це влучність і точність потрапляння в ту локацію, яка обирається ворогом для ураження", — пояснив Братчук.

Він додав, що для Росії ретранслятори можуть стати способом ефективніше керувати безпілотниками під час атак. Зокрема, йдеться про удари по Одесі та Одеському району.

"Ми прекрасно розуміємо, що для ворога це можливість керувати цими безпілотниками, керувати їх ефективно для того, щоб такі ураження задавати", — сказав речник Української добровольчої армії.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, вплив Росії на Придністров’я суттєво ослаб, а зміни останніх років можуть наблизити регіон до Молдови. Жителі лівого берега дедалі частіше отримують або відновлюють молдовське громадянство та їздять на правий берег на роботу.

Також Новини.LIVЕ писали, що Придністров’я залишається одним із напрямків, який українські військові уважно відстежують через присутність там російських сил. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією в регіоні. Військові РФ там налякані та не демонструють готовності до серйозного протистояння.