Придністров’я та дрони: Україна пропонує співпрацю Молдові

Цетнр Тирасполя, столиці невизнаної ПМР. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вплив Росії на Придністров’я суттєво ослаб, а зміни останніх років можуть наблизити регіон до Молдови. Жителі лівого берега дедалі частіше отримують або відновлюють молдовське громадянство та їздять на правий берег на роботу. Паралельно Україна готова ділитися з Молдовою досвідом у виробництві дронів, протидії БпЛА та ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

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Вплив Росії

Вплив Росії на Придністровський регіон значно ослаб після початку війни в Україні. Водночас зміни останніх років можуть наблизити лівобережжя Дністра до Молдови. Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови в міжнародно визнаних кордонах. Київ виступає за реінтеграцію лівобережних районів Дністра під юрисдикцію Кишинева.

"Ми розглядаємо це питання лише як реінтеграцію цих районів на лівому березі Дністра Республіки Молдова, реінтеграцію в юрисдикцію держави Республіка Молдова", — заявив посол України в Кишиневі Паун Роговей.

За його словами, Придністров’я не має перспектив залишитися незалежним. Дипломат вважає, що регіон був штучно створений Росією для збереження впливу Москви на політичні процеси.

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Роговей також звернув увагу на економічну та соціальну кризу в регіоні. За його словами, дедалі більше жителів лівого берега отримують або відновлюють громадянство Молдови, а багато людей щодня їздять на правий берег на роботу.

"Вплив Росії послабився дуже сильно, дуже сильно", — сказав дипломат.

Він також зазначив, що в приватних розмовах жителі регіону іноді висловлюють позиції, які відрізняються від їхніх публічних заяв.

"Люди думають зовсім інакше, ніж говорять. Часто заяви, які вони роблять, викликані страхом перед Москвою", — сказав Роговей.

На його думку, європейська перспектива Молдови може ще більше наблизити два береги Дністра. Він очікує не лише подальшого зближення, а й реінтеграції регіону під конституційний контроль Кишинева.

Співпраця у дронах

Україна також готова передавати Молдові досвід, отриманий під час війни. Йдеться, зокрема, про виробництво та використання дронів, а також протиповітряну оборону. Роговей заявив, що Київ відкритий до співпраці з Молдовою в цих сферах. На запитання про можливе спільне виробництво дронів-перехоплювачів і систем протидії безпілотникам він відповів, що все можливо. Водночас посол наголосив, що рішення про таку співпрацю має ухвалювати влада Молдови.

Окремо він попередив про небезпеку дронів, які падають на території країни. За його словами, вони можуть мати вибуховий заряд і становити загрозу для людей та будівель.

"Дрони, які впали і на території Республіки Молдова, дуже небезпечні. Вони мають заряд. Такі дрони руйнують квартири та вбивають людей в Україні", — заявив дипломат.

На його думку, останні інциденти з безпілотниками в Молдові та Румунії показують потребу посилювати оборону країн регіону та активніше співпрацювати у сфері безпеки.

"Ми маємо бути більш стійкими, більш єдиними. Ми маємо більше говорити про безпеку і стабільність регіону, в якому живемо, і маємо бути готовими реагувати на такі загрози", — сказав Роговей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Придністров’я залишається одним із напрямків, який українські військові уважно відстежують через присутність там російських сил. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією в регіоні. Військові РФ там налякані та не демонструють готовності до серйозного протистояння.

Також Новини.LIVE писали, що у Молдові оприлюднили оцінку небезпеки від одного з найбільших складів боєприпасів у регіоні, розташованого в Ковбасній у Придністров'ї. Він знаходиться приблизно за два кілометри від кордону з Одеською областю. Нові розрахунки показали, що вибухівки там значно менше, ніж вважали раніше. Водночас сам об'єкт залишається ризикованим через старі снаряди та присутність російських військових.