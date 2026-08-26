Приднестровье и дроны: Украина предлагает Молдове сотрудничество

Центр Тирасполя, столицы непризнанной ПМР. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Влияние России на Приднестровье существенно ослабло, а изменения последних лет могут сблизить регион с Молдовой. Жители левого берега всё чаще получают или восстанавливают молдавское гражданство и ездят на правый берег на работу. Параллельно Украина готова делиться с Молдовой опытом в производстве дронов, противодействии БПЛА и ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

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Влияние России

Влияние России на Приднестровский регион значительно ослабло после начала войны в Украине. В то же время изменения последних лет могут сблизить левобережье Днестра с Молдовой. Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в международно признанных границах. Киев выступает за реинтеграцию левобережных районов Днестра под юрисдикцию Кишинева.

"Мы рассматриваем этот вопрос исключительно как реинтеграцию этих районов на левом берегу Днестра в состав Республики Молдова, реинтеграцию в юрисдикцию государства Республика Молдова", — заявил посол Украины в Кишиневе Паун Роговей.

По его словам, у Приднестровья нет перспектив остаться независимым. Дипломат считает, что регион был искусственно создан Россией для сохранения влияния Москвы на политические процессы.

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Роговей также обратил внимание на экономический и социальный кризис в регионе. По его словам, всё больше жителей левого берега получают или восстанавливают гражданство Молдовы, а многие люди ежедневно ездят на правый берег на работу.

"Влияние России ослабло очень сильно, очень сильно", — сказал дипломат.

Он также отметил, что в частных беседах жители региона иногда высказывают позиции, отличающиеся от их публичных заявлений.

"Люди думают совсем иначе, чем говорят. Часто заявления, которые они делают, вызваны страхом перед Москвой", — сказал Роговей.

По его мнению, европейская перспектива Молдовы может еще больше сблизить два берега Днестра. Он ожидает не только дальнейшего сближения, но и реинтеграции региона под конституционный контроль Кишинева.

Сотрудничество в сфере дронов

Украина также готова передавать Молдове опыт, полученный во время войны. Речь идет, в частности, о производстве и использовании дронов, а также о противовоздушной обороне. Роговей заявил, что Киев открыт для сотрудничества с Молдовой в этих сферах. На вопрос о возможном совместном производстве дронов-перехватчиков и систем противодействия беспилотникам он ответил, что всё возможно. В то же время посол подчеркнул, что решение о таком сотрудничестве должны принимать власти Молдовы.

Отдельно он предупредил об опасности дронов, падающих на территории страны. По его словам, они могут иметь взрывной заряд и представлять угрозу для людей и зданий.

"Дроны, упавшие на территории Республики Молдова, очень опасны. Они имеют взрывной заряд. Такие дроны разрушают квартиры и убивают людей в Украине", — заявил дипломат.

По его мнению, последние инциденты с беспилотниками в Молдове и Румынии свидетельствуют о необходимости укреплять оборону стран региона и более активно сотрудничать в сфере безопасности.

"Мы должны быть более устойчивыми, более едиными. Мы должны больше говорить о безопасности и стабильности региона, в котором живем, и должны быть готовы реагировать на такие угрозы", — сказал Роговей.

Как сообщали Новини.LIVE, Приднестровье остается одним из направлений, за которым украинские военные внимательно следят из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьёзному противостоянию.

Также Новини.LIVE писали, что в Молдове обнародовали оценку опасности, исходящей от одного из крупнейших складов боеприпасов в регионе, расположенного в Ковбасной в Приднестровье. Он находится примерно в двух километрах от границы с Одесской областью. Новые расчеты показали, что взрывчатки там значительно меньше, чем считалось ранее. В то же время сам объект остается опасным из-за старых снарядов и присутствия российских военных.