Ретрансляторы в Приднестровье: угроза для Одесской области

Реактивный дрон РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Россия может разместить ретрансляторы на территории Приднестровья, чтобы усилить возможности ударных беспилотников. Такая версия пока не имеет подтверждения на местах. В то же время появление такого оборудования может повлиять на движение дронов и точность их наведения. Под угрозой может оказаться и Одесская область.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVЕ.

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Ретрансляторы в Приднестровье

Предположение о возможном появлении российских ретрансляторов на территории Приднестровья Братчук назвал технически обоснованной гипотезой. По его мнению, об этом могут свидетельствовать маршруты российских беспилотников, которые уже залетали на территорию Молдовы и атаковали южные районы Одесской области, Винницкую и Ивано-Франковскую области. В то же время физических подтверждений появления такого оборудования пока нет. В частности, нет спутниковых снимков, которые бы это подтверждали. Братчук отметил, что радиус действия ретрансляторов может достигать 150 километров.

"Очевидно, что это технически обоснованная гипотеза, она имеет, как минимум, право на существование, потому что её на сегодняшний день, так или иначе, могут подтверждать передвижения российских беспилотников", — сказал Сергей Братчук.

Он также обратил внимание на то, что территория Приднестровья не контролируется властями Молдовы. По словам Братчука, Россия потенциально может попытаться доставить туда техническое оборудование. Он считает, что этому должны противодействовать спецслужбы Молдовы, Украины и других партнеров.

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"Но ещё раз: такая версия вполне вероятна и действительно имеет право на существование", — отметил Братчук.

Как ретранслятор усиливает возможности дрона

Ретранслятор, по объяснению Братчука, позволяет усовершенствовать движение беспилотника и управлять им. Это может повлиять на точность полета и попадания в цель, выбранную российскими военными. По его словам, подобный принцип уже можно наблюдать в направлении со стороны Беларуси. В случае появления такого оборудования в Приднестровье дополнительные возможности управления могут представлять угрозу и для Одесской области.

"Речь идет об усовершенствовании движения этих беспилотников, об управлении ими. То есть о точности попадания в ту локацию, которую выбирает противник для нанесения удара", — пояснил Братчук.

Он добавил, что для России ретрансляторы могут стать способом более эффективного управления беспилотниками во время атак. В частности, речь идет об ударах по Одессе и Одесскому району.

"Мы прекрасно понимаем, что для врага это возможность управлять этими беспилотниками, управлять ими эффективно для того, чтобы наносить такие удары", — сказал представитель Украинской добровольческой армии.

Как сообщали Новини.LIVЕ, влияние России на Приднестровье существенно ослабло, а изменения последних лет могут приблизить регион к Молдове. Жители левого берега всё чаще получают или восстанавливают молдавское гражданство и ездят на правый берег на работу.

Также Новини.LIVЕ писали, что Приднестровье остается одним из направлений, за которым украинские военные внимательно следят из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьёзному противостоянию.