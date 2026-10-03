Утреняя атака на Одесчину: в Молдову залетели пять дронов

Правоохранители осматривают фрагмент дрона, найденный после ночной атаки. Фото: Poliția Republicii Moldova

Во время массированной российской атаки на Одесскую область утром 3 октября пять беспилотников вторглись в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар, а окна здания были повреждены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны и полицию Республики Молдова.

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После взрыва беспилотника на открытой местности загорелась растительность. Фото: Poliția Republicii Moldova

Дроны залетели в Молдову

По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, с 07:45 до 08:00 воздушное пространство страны пересекли пять беспилотников. Сначала система мониторинга зафиксировала их вблизи Анений-Ной, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори и Каушан. Военные продолжили следить за воздушным пространством совместно с другими службами.

Уже в 07:50 в полицию Каушана поступило сообщение о взрыве за пределами города. Местные жители заметили густой дым, а правоохранители по прибытии обнаружили обломки беспилотника. После этого информация о взрывах и обломках начала поступать и из других районов страны. Министерство обороны сообщило, что взрывы слышали вблизи Крокмаза в районе Штефан-Воде, Делакеу и Пухечень в районе Анений-Ной, Бозиень в районе Хинчешт, а также возле Дубовки и Константиновки в районе Каушан.

Обломки дронов в Молдове

Впоследствии полиция начала проверять места, откуда поступали сообщения. Обломки беспилотников нашли возле Каушан, Дубовки и Хинчешт, между селами Делакеу и Пухечень, а также вблизи Крокмаза.

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Взрыв повредил окна здания, рядом обнаружили обломки беспилотника. Фото: Poliția Republicii Moldova



Отдельный инцидент произошёл вблизи Крокмаза в районе Штефан-Воде. Там взрыв прогремел в винограднике неподалеку от сельскохозяйственной бригады. После взрыва загорелась растительность, а в здании бригады были повреждены окна. По данным полиции, люди не пострадали.

На месте падения беспилотника остались обломки и следы взрыва. Фото: Poliția Republicii Moldova

Позже правоохранители сообщили еще об одной находке вблизи села Константиновка в районе Каушан. После взрыва там также возник пожар сухой растительности. Таким образом, только в районе Каушан правоохранители обнаружили обломки двух дронов: один — недалеко от города Каушаны, второй — возле Константиновки.

Фрагменты беспилотника обнаружили возле места взрыва на поле. Фото: Poliția Republicii Moldova



Полиция и военные продолжают обследовать территории и устанавливать все обстоятельства. Жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и обломкам и сообщать о них по номеру 112.

На месте падения дрона остались обломки и выжженная растительность. Фото: Poliția Republicii Moldova

Как в Молдове реагируют на атаку

Сообщения о взрывах и найденных обломках дронов вызвали активное обсуждение в социальной сети Facebook среди жителей Молдовы. В комментариях под постами полиции люди спрашивают, какой будет реакция властей, и обращают внимание, что подобные инциденты происходят всё ближе к жилой застройке.

"Ждем, что скажет министр обороны Молдовы", — написал Владислав Чабанов.

Другой пользователь, Ион Матей, обратил внимание на опасность для населенных пунктов.

"Все ближе и ближе к населенным пунктам!" — написал пользователь социальной сети Facebook.

Часть комментаторов призывает власти не ограничиваться рекомендациями сохранять спокойствие. Есть и комментарии с прямым осуждением России.

"Сохраняйте спокойствие... нас бомбят или атакуют, и всё равно оставайтесь спокойными... это неправильно... постарайтесь защитить...", — написал пользователь Ион Рата.

Воздушная тревога в Одессе 3 октября

В ночь на 3 октября и утром в Одесском районе четыре раза объявляли воздушную тревогу. Первая началась в 03:18 из-за угрозы применения беспилотников и длилась до 03:31. Уже в 04:17 объявили новую тревогу из-за ракетной опасности, отбой дали в 04:45.

Самая продолжительная тревога началась в 07:22 из-за ракетной угрозы и завершилась только в 08:49. Именно в этот промежуток, с 07:45 до 08:00, по данным Минобороны Молдовы, пять беспилотников пересекли воздушное пространство соседней страны. Еще одну угрозу со стороны дронов в Одесском районе объявили в 09:43. Она длилась 15 минут, отбой прозвучал в 09:58.

В сентябре Новини.LIVE сообщали, что недалеко от Кишинева нашли обломки реактивного дрона. Взрыв произошел возле села Колоница, примерно в сотне километров от границы с Одесской областью. Власти Молдовы связали этот инцидент с российской войной против Украины.

Новини.LIVE также писали, что российские войска атаковали пункт пропуска "Табаки" на границе Одесской области с Молдовой. Из-за повреждений зданий и сооружений движение через пункт пропуска пришлось приостановить. Во время той атаки молдавские пограничники также фиксировали беспилотники вблизи государственной границы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские войска стали чаще атаковать пограничную инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказались пункты пропуска на границе с Молдовой и Румынией. В частности, россияне атаковали инфраструктуру пунктов "Старокозаче" и "Орловка".