КПП Паланка—Маяки—Удобне призупиняє роботу після падіння снаряда

Пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Фото ілюстративне: t.me/politiadefrontiera

На кордоні Молдови та України призупинили роботу пункту пропуску Паланка—Маяки—Удобне. Це сталося після падіння снаряда поблизу пункту. Він рикошетом влучив в автобус, пошкодив його та кабіну керування. Легкі травми отримав співробітник прикордонної поліції Молдови, інших постраждалих не зафіксували.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на поліцію Молдови.

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Влучання в автобус

Інцидент стався 5 жовтня близько 09:38 поблизу ПТФ "Паланка". Після атаки Росії на українську інфраструктуру поблизу пункту впав снаряд. Від удару об землю він рикошетом влучив в автобус, припаркований біля бар’єру.

Унаслідок цього пошкоджені автобус і кабіна керування. Один співробітник Прикордонної поліції отримав легкі травми. Інших постраждалих не зафіксували.

Автобус після атаки. Фото: Сила громад

Через інцидент роботу пункту пропуску Паланка—Маяки—Удобне тимчасово призупинили. Прикордонна поліція та Митна служба Молдови стежать за ситуацією й підтримують зв’язок із компетентними органами України.

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Обмеження руху

На перехресті трас R-30 та R-31 у районі Штефан-Воде рух у напрямку Паланки також тимчасово припинили. Обмеження діятиме до завершення документування та обстеження місця події. Патрульні перенаправляють транспорт у бік Тудори.

Поради водіям

Водіїв закликають уникати цієї ділянки дороги до відновлення руху. Мешканців і мандрівників просять утриматися від поїздок у цій місцевості. У разі вибухів або звуків дронів радять зберігати спокій та перебувати в безпечному місці.

Також людей закликають не наближатися до уламків літальних апаратів, боєприпасів чи інших невідомих предметів. У разі їх виявлення потрібно негайно повідомити владу за номером 112.

Атака на Одещину

Росія продовжує завдавати ударів по Одещині. Після чергової атаки спалахнули масштабні пожежі на промисловому та портовому об’єктах області. Вогонь також перекинувся на дачні будинки в одному з районів. Через займання над регіоном утворилося сильне задимлення. Рятувальники перевірили повітря на наявність небезпечних речовин. Перевищень допустимих показників не зафіксували, радіаційний фон залишається в межах норми. Наразі всі пожежі ліквідовані. Загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованої російської атаки на Одеську область вранці 3 жовтня п'ять безпілотників залетіли у повітряний простір Молдови. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, після яких поліція знайшла уламки дронів. В одному з населених пунктів спалахнула пожежа та пошкоджені вікна будівлі.

Також Новини.LIVE писали, що Росія почала частіше бити по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під атаками опиняються пункти пропуску та сервісні зони на кордоні з Молдовою і Румунією. Удари мають на меті залякати людей і ускладнити рух товарів через кордон. Водночас роботу пунктів намагаються відновлювати якомога швидше.