ПП «Паланка—Маяки—Удобное» приостанавливает работу после попадания снаряда

Пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Фото иллюстративное: t.me/politiadefrontiera

На границе Молдовы и Украины приостановили работу пункта пропуска "Паланка—Маяки—Удобное". Это произошло после падения снаряда вблизи пункта. Он рикошетом попал в автобус, повредив его и кабину водителя. Легкие травмы получил сотрудник пограничной полиции Молдовы, других пострадавших не зафиксировано.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Молдовы.

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Попадание в автобус

Инцидент произошел 5 октября около 09:38 вблизи ПТФ "Паланка". После атаки России на украинскую инфраструктуру вблизи пункта упал снаряд. От удара о землю он рикошетом попал в автобус, припаркованный у барьера.

В результате были повреждены автобус и кабины управления. Один сотрудник пограничной полиции получил легкие травмы. Других пострадавших не зафиксировано.

Автобус после атаки. Фото: Сила громад

Из-за инцидента работа пункта пропуска Паланка—Маяки—Удобное временно приостановлена. Пограничная полиция и Таможенная служба Молдовы следят за ситуацией и поддерживают связь с компетентными органами Украины.

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Ограничение движения

На перекрестке трасс R-30 и R-31 в районе Штефан-Воде движение в направлении Паланки также временно приостановлено. Ограничение будет действовать до завершения документирования и осмотра места происшествия. Патрульные перенаправляют транспорт в сторону Тудоры.

Рекомендации водителям

Водителей призывают избегать этого участка дороги до возобновления движения. Жителей и путешественников просят воздержаться от поездок в эту местность. В случае взрывов или звуков дронов советуют сохранять спокойствие и находиться в безопасном месте.

Также людей призывают не приближаться к обломкам летательных аппаратов, боеприпасам или другим неизвестным предметам. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить властям по номеру 112.

Атака на Одесскую область

Россия продолжает наносить удары по Одесской области. После очередной атаки вспыхнули масштабные пожары на промышленных и портовых объектах области. Огонь также перекинулся на дачные дома в одном из районов. Из-за возгорания над регионом образовалось сильное задымление. Спасатели проверили воздух на наличие опасных веществ. Превышений допустимых показателей не зафиксировано, радиационный фон остается в пределах нормы. На данный момент все пожары ликвидированы. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки на Одесскую область утром 3 октября пять беспилотников залетели в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар, в результате чего были повреждены окна здания.

Также Новини.LIVE писали, что Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.