Вблизи пунктов пропуска Одесской области установят 39 укрытий

Вывеска "Укрытие". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области планируют усилить меры безопасности у пунктов пропуска и на подъездных к ним дорогах. В регионе планируется установить 39 мобильных укрытий для людей, пересекающих границу, и сотрудников контрольных служб. В системе Prozorro уже объявлено четыре тендера, а общая стоимость работ составляет 84,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры Одесской области.

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Где появятся навесы

Первый тендер предусматривает установку 12 укрытий на пунктах пропуска "Рени — Джюрджюлешть" и "Долинское — Чишмикиой", а также на подъездных дорогах к ним. Восемь укрытий рассчитаны на 20 человек, ещё два — на 10. Стоимость закупки составляет 26,8 миллиона гривен.

Еще 11 укрытий планируется установить возле пунктов пропуска "Виноградовка — Вулканешть", "Табаки — Мирное" и "Новые Трояны — Чадыр-Лунга". Их также разместят на подъездных участках дорог. На эту закупку предусмотрено 24 миллиона гривен.

Третья закупка охватывает восемь укрытий возле пунктов пропуска "Серпневое — Басарабяска", "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга" и "Лесное — Сеиц". Их установят и на подъездных дорогах. Сумма тендера — 15,6 миллиона гривен.

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Еще восемь укрытий должны появиться возле пункта пропуска "Старокозаче — Тудора" и на дороге Р-72 в направлении Белгорода-Днестровского. Каждое будет рассчитано на 20 человек. Стоимость этой закупки — 18,3 миллиона гривен.

Пять укрытий по всем закупкам планируется установить до 31 декабря 2026 года, остальные — до 1 февраля 2027 года.

Какими будут укрытия

Убежища должны обеспечивать защиту людей до четырёх часов, выдерживать воздействие ударной волны и защищать от обломков. Внутри предусмотрены места для сидения, вентиляция, освещение, розетки и электрические конвекторы. Водоснабжение, канализацию и туалеты обустраивать не будут.

Площадь укрытия на 10 человек должна составлять не менее 6 квадратных метров, а на 20 человек — от 12 квадратных метров. Защитные свойства конструкций должны быть подтверждены испытаниями и соответствующими документами.

Заказчиком закупок выступает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Общая стоимость четырёх тендеров составляет 84,7 миллиона гривен. Аукционы должны состояться 23 октября.

Почему строят укрытия

Решение об обустройстве укрытий было принято на фоне российских атак на пограничную и транспортную инфраструктуру Одесской области. С середины августа РФ неоднократно атаковала КПП. В частности, 5 октября возле пункта пропуска "Паланка — Маяки-Удобное" снаряд попал в рейсовый автобус. Ранение получил молдавский пограничник, а работу пункта временно приостановили.

Молдова усиливает защиту границы

На фоне атак РФ на пограничную инфраструктуру Молдова создает защитные зоны на пунктах пропуска с Украиной. Там сотрудники пограничной полиции, государственные служащие и граждане смогут укрыться в случае ударов дронов. Министр внутренних дел Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин сообщила, что власти также работают над переводом молдавских сотрудников с совместных пунктов пропуска на территорию республики. В частности, речь идет о КПП "Крива" и "Паланка".

Ранее часть молдавских таможенников и пограничников уже была возвращена на территорию страны с совместных пунктов "Джурджулешти — Рени", "Бричаны — Россошаны" и "Крива — Мамалига". Об этом 12 сентября сообщила Таможенная служба Молдовы. В МВД Молдовы отметили, что защитные зоны должны дать возможность людям на КПП быстро перейти в безопасное место в случае атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки на Одесскую область утром 3 октября пять беспилотников залетели в воздушное пространство Молдовы. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, после которых полиция обнаружила обломки дронов. В одном из населенных пунктов вспыхнул пожар, а окна здания были повреждены.

Также Новини.LIVE писали, что Россия стала чаще наносить удары по приграничной инфраструктуре Одесской области. Под ударами оказываются пункты пропуска и сервисные зоны на границе с Молдовой и Румынией. Удары направлены на то, чтобы запугать людей и затруднить перемещение товаров через границу. В то же время работу пунктов пытаются восстановить как можно быстрее.