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Главная Одесса Атака на офис TENET в Одессе может оставить абонентов без интернета

Атака на офис TENET в Одессе может оставить абонентов без интернета

Ua ru
10 октября 2026 22:02
Репортаж
Сбой в работе TENET в Одессе: возможны перебои с интернетом
Спасатели на месте обстрела в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 10 октября, в результате российского удара был повреждён главный офис телекоммуникационной компании TENET в Одессе. О последствиях удара рассказал генеральный директор компании Олег Елисеев. В настоящее время специалисты проверяют состояние технологической площадки и определяют, какие системы требуют восстановления. Точных сроков возобновления полноценной работы компания пока не называет.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер.

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Что повреждено в офисе TENET

"Могу сказать, что повреждения серьёзные. А именно: разбит щит энергогенерирующей системы и системы охлаждения серверов. Это серьёзные повреждения, но я думаю, что мы справимся", — сказал Олег Елисеев.

В TENET предупредили, что дальнейшая эксплуатация поврежденной технологической площадки находится под большим вопросом. У части абонентов могут возникнуть перебои с доступом к интернету и отдельным сервисам.

Специалисты оценивают повреждения и перенаправляют трафик, чтобы минимизировать последствия атаки для пользователей.

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Когда в Одессе восстановят интернет

Елисеев надеется, что компании удастся справиться с последствиями удара. Он заверил, что команда приложит все усилия, чтобы вернуть горожанам доступ к сети как можно скорее.

"Одесситы увидят интернет. Все будет хорошо", — заявил основатель TENET.

В то же время пока неизвестно, сколько времени понадобится для полного восстановления работы поврежденного оборудования.

Что еще известно о ситуации в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 10 октября, российские войска атаковали Одессу. Под ударом оказалось административное здание в центре города. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют усилить безопасность у пунктов пропуска. Для людей, пересекающих границу, и сотрудников контрольных служб должны установить 39 мобильных укрытий. Для этого объявили четыре тендера в Prozorro на общую сумму 84,7 млн грн.

Одесса интернет война в Украине атака дронами по Одессе атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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