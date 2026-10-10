Российский обстрел Одессы 10 октября: повреждено административное здание

Последствия российского удара по административному зданию в Одессе 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Одессу. Под ударом противника оказалось административное здание в центре города. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Одессы 10 октября

В результате российского удара были повреждены фасад и крыша административного здания. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили.

Поврежденное административное здание в Одессе в результате российского обстрела 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший в результате атаки.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", — отметил Кипер.

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Посты Кипера. Фото: скриншот

Журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер работает на месте происшествия, где заместитель мэра Одессы Александр Филатов сообщил, что здание находится в Приморском районе города. Кроме того, пострадали и расположенные поблизости жилые дома.

Заместитель мэра Одессы Александр Филатов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

"По предварительным оценкам, в жилых домах выбито около 100–150 окон. Кроме того, серьезно пострадало коммунальное учреждение медицинского профиля. Сейчас на месте работают коммунальные службы, руководство военной администрации, руководство Приморской администрации, коммунальное предприятие жилищно-коммунального обслуживания, а также развернут оперативный штаб, где населению предоставляются необходимые консультации", — говорит Филатов.

Повреждённая крыша административного здания в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Также на месте работают эксперты, которые оценивают степень повреждения административного здания.

Заместитель мэра Одессы сообщил, что здание является памятником архитектуры.

Экстренные службы на месте российского обстрела Одессы 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

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