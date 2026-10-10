Российский обстрел Одессы 10 октября: повреждено административное здание

Россия ударила по админзданию в центре Одессы: есть повреждения
Российские оккупанты в субботу, 10 октября, атаковали Одессу. Под ударом противника оказалось административное здание в центре города. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Одессы 10 октября
В результате российского удара были повреждены фасад и крыша административного здания. Кроме того, пострадали припаркованные автомобили.
Спасатели уже ликвидировали пожар, возникший в результате атаки.
"Информация о погибших и пострадавших не поступала", — отметил Кипер.
Журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер работает на месте происшествия, где заместитель мэра Одессы Александр Филатов сообщил, что здание находится в Приморском районе города. Кроме того, пострадали и расположенные поблизости жилые дома.
"По предварительным оценкам, в жилых домах выбито около 100–150 окон. Кроме того, серьезно пострадало коммунальное учреждение медицинского профиля. Сейчас на месте работают коммунальные службы, руководство военной администрации, руководство Приморской администрации, коммунальное предприятие жилищно-коммунального обслуживания, а также развернут оперативный штаб, где населению предоставляются необходимые консультации", — говорит Филатов.
Также на месте работают эксперты, которые оценивают степень повреждения административного здания.
Заместитель мэра Одессы сообщил, что здание является памятником архитектуры.
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