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Главная Одесса Рост цен на топливо на АЗС: к чему следует готовиться одесским водителям

Рост цен на топливо на АЗС: к чему следует готовиться одесским водителям

Ua ru
10 октября 2026 17:15
Эксклюзив
Почему растут цены на бензин и дизельное топливо в Одесской области
Автомобиль на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине, в том числе и в Одесской области, дорожает топливо, а проблемы с логистикой не полностью объясняют рост цен. Казалось бы, сокращение перевозок должно было бы снизить спрос на бензин и дизельное топливо, а значит, сдерживать их стоимость. Однако на цены влияют и другие факторы, в частности расходы на доставку и ситуация на мировом рынке нефти.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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Влияние логистики

Проблемы с перевозками не обязательно приводят к подорожанию топлива из-за увеличения спроса. Если товаров перевозят меньше, потребность в топливе для транспорта также может сокращаться. Поэтому, по мнению экономиста Эдуарда Каражии, связывать рост цен исключительно с нарушениями в украинской логистике неправильно.

"Если с логистикой стало плохо, это означает, что мы мало перевозим товаров, а если мало перевозим, то, видимо, и топлива нужно меньше. А если топлива нужно меньше, то и стоимость должна быть ниже", — пояснил экономист.

Что толкает цены вверх

Одной из причин подорожания Каражия называет увеличение затрат на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

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"Расходы на доставку топлива значительно выросли, потому что большая его часть, очевидно, не украинского производства. И поэтому действительно расходы выросли", — отметил Каражия.

Влияние мировых цен на нефть

Еще одним важным фактором экономист считает ситуацию на мировом рынке нефти. Когда сырье дорожает, это влияет и на стоимость нефтепродуктов, которые Украина получает из-за рубежа. Каражия связывает нынешний рост цен, в частности, с последствиями войны между США и Ираном, а также с подорожанием нефти на мировых рынках.

"Мировые цены выросли. Мы знаем, что сейчас они превышают 100 долларов за баррель нефти, и цены продолжают расти. Это основная причина, по которой стоимость топлива в Украине тоже растет", — подчеркнул экономист.

По оценке Каражии, в настоящее время именно мировая конъюнктура и затраты на поставки оказывают большее влияние на стоимость топлива, чем события внутри Украины. Поэтому одни только проблемы с украинской логистикой не объясняют, почему бензин и дизель дорожают.

Цены на топливо в Одессе

По состоянию на 9 октября, согласно данным Минфина, средняя цена бензина А-95 премиум в Одесской области составляет 92,79 грн/л, обычного А-95 — 89,62 грн/л, а А-92 — 86,90 грн/л. Дизельное топливо стоит в среднем 98,93 грн/л, автомобильный газ — 45,43 грн/л.

Цены на топливо на разных АЗС

На автозаправочных станциях Одесской области цены различаются в зависимости от оператора. По состоянию на 9 октября они были следующими:

  • AMIC: А-95+ — 90,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, газ — 45,50 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 89,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 42,50 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 97,90 грн/л, А-95 — 94,90 грн/л, дизель — 103,00 грн/л, газ — 46,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 88,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, А-92 — 86,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 43,40 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 85,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 45,40 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 48,90 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 85,99 грн/л, дизель — 96,99 грн/л, газ — 43,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 90,99 грн/л, А-95 — 89,99 грн/л, дизель — 98,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Как менялись цены в октябре

С 1 по 9 октября больше всего изменилась средняя стоимость автомобильного газа. Она выросла с 43,43 до 45,43 грн/л, то есть на 2,00 грн/л, или примерно на 4,6%. Цена бензина А-95 премиум за этот период снизилась с 93,48 до 92,79 грн/л — на 0,69 грн/л. Обычный А-95 подешевел с 89,72 до 89,62 грн/л, а цена А-92 осталась неизменной — 86,90 грн/л. Дизельное топливо, напротив, немного подорожало: с 98,83 до 98,93 грн/л, то есть на 0,10 грн/л.

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Одесса АЗС Одесская область Новости Одессы топливо Цены на топливо
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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