Чому зростають ціни на бензин і дизель в Одеській області

Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні, зокрема і на Одещині, дорожчає пальне, а проблеми з логістикою не повністю пояснюють зростання цін. Здавалося б, скорочення перевезень мало б зменшувати попит на бензин і дизель, а отже, стримувати їхню вартість. Однак на ціни впливають й інші чинники, зокрема витрати на доставку та ситуація на світовому ринку нафти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

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Вплив логістики

Проблеми з перевезеннями не обов’язково призводять до подорожчання пального через збільшення попиту. Якщо товарів перевозять менше, потреба в паливі для транспорту також може скорочуватися. Тому, на думку економіста Едуарда Каражиї, пов’язувати зростання цін лише з порушеннями української логістики неправильно.

"Якщо з логістикою стало погано, це означає, що ми мало перевозимо товарів, а якщо мало перевозимо, то, мабуть, і пального потрібно менше. А якщо пального потрібно менше, то і вартість повинна бути нижчою", — пояснив економіст.

Що штовхає ціни вгору

Однією з причин подорожчання Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

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"Витрати на доставку палива значно зросли, тому що більшість його, вочевидь, не українського виробництва. І тому дійсно витрати зросли", — зазначив Каражия.

Вплив світових цін на нафту

Ще одним важливим чинником економіст вважає ситуацію на світовому ринку нафти. Коли сировина дорожчає, це впливає і на вартість нафтопродуктів, які Україна отримує з-за кордону. Каражия пов’язує нинішнє зростання цін, зокрема, з наслідками війни між США та Іраном, а також із подорожчанням нафти на світових ринках.

"Світові ціни виросли. Ми знаємо, що зараз вони більші ніж 100 доларів за барель нафти, і ціни продовжують зростати. Це основна причина, чому вартість пального в Україні теж зростає", — наголосив економіст.

За оцінкою Каражиї, наразі саме світова кон’юнктура та витрати на постачання мають більший вплив на вартість пального, ніж події всередині України. Тому самі лише проблеми з українською логістикою не пояснюють, чому бензин і дизель дорожчають.

Ціни на пальне в Одесі

Станом на 9 жовтня, згідно з даними Мінфіну, середня ціна бензину А-95 преміум в Одеській області становить 92,79 грн/л, звичайного А-95 — 89,62 грн/л, а А-92 — 86,90 грн/л. Дизельне паливо коштує в середньому 98,93 грн/л, автомобільний газ — 45,43 грн/л.

Ціни на пальне на різних АЗС

На автозаправних станціях Одещини ціни відрізняються залежно від оператора. Станом на 9 жовтня вони були такими:

AMIC: А-95+ — 90,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, газ — 45,50 грн/л.

Parallel: А-95+ — 89,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 42,50 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 97,90 грн/л, А-95 — 94,90 грн/л, дизель — 103,00 грн/л, газ — 46,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 88,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, А-92 — 86,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 43,40 грн/л.

UPG: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л.

VST: А-95 — 85,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 45,40 грн/л.

WOG: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 48,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 85,99 грн/л, дизель — 96,99 грн/л, газ — 43,49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 90,99 грн/л, А-95 — 89,99 грн/л, дизель — 98,99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Як змінювалися ціни у жовтні

З 1 до 9 жовтня найбільше змінилася середня вартість автомобільного газу. Вона зросла з 43,43 до 45,43 грн/л, тобто на 2,00 грн/л, або приблизно на 4,6%. Ціна бензину А-95 преміум за цей період знизилася з 93,48 до 92,79 грн/л — на 0,69 грн/л. Звичайний А-95 подешевшав із 89,72 до 89,62 грн/л, а ціна А-92 залишилася незмінною — 86,90 грн/л. Дизельне паливо, навпаки, трохи подорожчало: з 98,83 до 98,93 грн/л, тобто на 0,10 грн/л.

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