Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зростання вартості пального на АЗС: до чого готуватися одеським водіям

Зростання вартості пального на АЗС: до чого готуватися одеським водіям

Ua ru
10 жовтня 2026 17:15
Ексклюзив
Чому зростають ціни на бензин і дизель в Одеській області
Авто на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні, зокрема і на Одещині, дорожчає пальне, а проблеми з логістикою не повністю пояснюють зростання цін. Здавалося б, скорочення перевезень мало б зменшувати попит на бензин і дизель, а отже, стримувати їхню вартість. Однак на ціни впливають й інші чинники, зокрема витрати на доставку та ситуація на світовому ринку нафти.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

Реклама

Вплив логістики

Проблеми з перевезеннями не обов’язково призводять до подорожчання пального через збільшення попиту. Якщо товарів перевозять менше, потреба в паливі для транспорту також може скорочуватися. Тому, на думку економіста Едуарда Каражиї, пов’язувати зростання цін лише з порушеннями української логістики неправильно.

"Якщо з логістикою стало погано, це означає, що ми мало перевозимо товарів, а якщо мало перевозимо, то, мабуть, і пального потрібно менше. А якщо пального потрібно менше, то і вартість повинна бути нижчою", — пояснив економіст.

Що штовхає ціни вгору

Однією з причин подорожчання Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

Читайте також:

"Витрати на доставку палива значно зросли, тому що більшість його, вочевидь, не українського виробництва. І тому дійсно витрати зросли", — зазначив Каражия.

Вплив світових цін на нафту

Ще одним важливим чинником економіст вважає ситуацію на світовому ринку нафти. Коли сировина дорожчає, це впливає і на вартість нафтопродуктів, які Україна отримує з-за кордону. Каражия пов’язує нинішнє зростання цін, зокрема, з наслідками війни між США та Іраном, а також із подорожчанням нафти на світових ринках.

"Світові ціни виросли. Ми знаємо, що зараз вони більші ніж 100 доларів за барель нафти, і ціни продовжують зростати. Це основна причина, чому вартість пального в Україні теж зростає", — наголосив економіст.

За оцінкою Каражиї, наразі саме світова кон’юнктура та витрати на постачання мають більший вплив на вартість пального, ніж події всередині України. Тому самі лише проблеми з українською логістикою не пояснюють, чому бензин і дизель дорожчають.

Ціни на пальне в Одесі

Станом на 9 жовтня, згідно з даними Мінфіну, середня ціна бензину А-95 преміум в Одеській області становить 92,79 грн/л, звичайного А-95 — 89,62 грн/л, а А-92 — 86,90 грн/л. Дизельне паливо коштує в середньому 98,93 грн/л, автомобільний газ — 45,43 грн/л.

Ціни на пальне на різних АЗС

На автозаправних станціях Одещини ціни відрізняються залежно від оператора. Станом на 9 жовтня вони були такими: 

  • AMIC: А-95+ — 90,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 98,90 грн/л, газ — 45,50 грн/л. 
  • Parallel: А-95+ — 89,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 42,50 грн/л. 
  • SOCAR: А-95+ — 97,90 грн/л, А-95 — 94,90 грн/л, дизель — 103,00 грн/л, газ — 46,90 грн/л. 
  • UKRNAFTA: А-95+ — 88,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, А-92 — 86,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 43,40 грн/л. 
  • UPG: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 44,90 грн/л. 
  • VST: А-95 — 85,90 грн/л, дизель — 97,90 грн/л, газ — 45,40 грн/л. 
  • WOG: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 48,90 грн/л. 
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 85,99 грн/л, дизель — 96,99 грн/л, газ — 43,49 грн/л. 
  • Катрал: А-95+ — 90,99 грн/л, А-95 — 89,99 грн/л, дизель — 98,99 грн/л. 
  • ОККО: А-95+ — 95,90 грн/л, А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 99,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Як змінювалися ціни у жовтні

З 1 до 9 жовтня найбільше змінилася середня вартість автомобільного газу. Вона зросла з 43,43 до 45,43 грн/л, тобто на 2,00 грн/л, або приблизно на 4,6%. Ціна бензину А-95 преміум за цей період знизилася з 93,48 до 92,79 грн/л — на 0,69 грн/л. Звичайний А-95 подешевшав із 89,72 до 89,62 грн/л, а ціна А-92 залишилася незмінною — 86,90 грн/л. Дизельне паливо, навпаки, трохи подорожчало: з 98,83 до 98,93 грн/л, тобто на 0,10 грн/л.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, як одесити готуються до можливих перебоїв із постачанням продуктів. Одні містяни роблять запаси на кілька місяців, інші купують лише найнеобхідніше, а дехто взагалі не змінює своїх звичних покупок.

Також Новини.LIVE писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з генеральним секретарем Міжнародної морської організації (ІМО) Арсеніо Домінгесом. Сторони обговорили погіршення безпекової ситуації в Чорному морі через російські атаки на українські порти, цивільні судна та морські маршрути. Глава МВС заявив, що це "життєво важливий маршрут для українського експорту та глобальних продовольчих поставок".

Одеса АЗС Одеська область Новини Одеси пальне Ціни на пальне
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації