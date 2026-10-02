Ціни в Одесі після ударів по складах: прогноз економіста

Люди в супермаркеті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Удари по складах і підприємствах можуть створити додаткові труднощі для бізнесу та вплинути на ринок. Водночас це не означає автоматичного подорожчання товарів в Одесі. Конкуренція між виробниками та торговими мережами залишається одним із головних факторів. Попри можливі перебої з енергією, ситуація не виглядає критичною.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст Едуард Каражия.

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Ціни на продукти

Удар по окремих складах може створити додаткові витрати для постраждалого бізнесу. Водночас, на думку економіста, перекладати ці втрати на споживачів через підвищення цін може бути невигідно самим компаніям. Якщо одні торгові мережі чи виробники піднімуть ціни, тоді як інші залишать їх на попередньому рівні, покупці можуть обирати дешевші товари. У такому разі компанії, які підвищили вартість продукції, ризикують продавати менше.

"Якщо їхня мережа постраждала, то вони захочуть повернути гроші від того, що трапилось, а інші не мають такої причини. І може статися, що інші торгові мережі залишать ціни, які були, інші виробники залишать ці ціни, які були, а ті, хто підніме ціни, будуть продавати ще менше", — пояснив Едуард Каражия.

Конкуренція на ринку

За словами економіста, ситуацію стримує наявність конкуренції. Він зазначив, що зараз в Україні немає монополіста, який контролював би весь ринок певного продукту. Тому виробники та торгові мережі змушені враховувати ціни конкурентів. Каражия вважає, що спроба компенсувати збитки коштом покупців може, навпаки, призвести до нових втрат для бізнесу.

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"Зараз, слава Богу, немає монополістів на ринку в Україні в якомусь продукті, який би ми не брали. Виробників достатньо, конкуренція достатньо жива", — сказав економіст.

Підготовка до зими

Каражия закликав не налаштовуватися на найгірший сценарій наперед. Він нагадав, що Україна вже пережила складну зиму та адаптувалася до перебоїв з енергопостачанням. Для Одеси та області це означає необхідність бути готовими до можливих труднощів, зокрема пов’язаних з електроенергією. Водночас економіст вважає, що підстав для паніки немає, а за потреби люди можуть тимчасово відмовитися від частини звичних витрат і розваг.

"Я, чесно кажучи, не думаю, що буде гірше, ніж минулого року. Всього достатньо, десь, мабуть, ми будемо собі відмовляти в якихось задоволеннях, розвагах, мабуть, тому що обмеженість тільки не буде, або інша ситуація не дозволяє це робити", — зазначив Каражия.

Панічні настрої

Економіст також звернув увагу на те, що український аграрний сектор має значний потенціал. На його думку, ситуація з продовольством не дає підстав заздалегідь очікувати критичного дефіциту. Він закликав жителів Одеси та області спокійно ставитися до можливих труднощів і не створювати додатковий ажіотаж навколо цін.

"Україна — це та країна, яка може годувати не тільки себе, а й всю Європу. Тому давайте будемо оптимістами і не чекати чогось такого, не налаштовуватися на якийсь критичний момент, який би дозволив панікувати населенню", — підсумував Едуард Каражия.

Журналісти Новини.LIVE раніше перевіряли наявність продуктів у супермаркетах Одеси після ударів по складах і логістиці. В одному з АТБ частина полиць із базовими товарами була порожньою, тоді як у Сільпо та Таврії В більшість продуктів залишалися в наявності.

Також Новини.LIVE дізналися про те, як одесити готуються до можливих перебоїв із постачанням продуктів. Одні містяни роблять запаси на кілька місяців, інші купують лише найнеобхідніше, а дехто взагалі не змінює своїх звичних покупок.