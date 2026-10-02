Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по продуктовым складам: вырастут ли цены в магазинах Одессы

Удары по продуктовым складам: вырастут ли цены в магазинах Одессы

Ua ru
2 октября 2026 16:35
Эксклюзив
Цены в Одессе после ударов по складам: прогноз экономиста
Люди в супермаркете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Удары по складам и предприятиям могут создать дополнительные трудности для бизнеса и повлиять на рынок. В то же время это не означает автоматического подорожания товаров в Одессе. Конкуренция между производителями и торговыми сетями остается одним из главных факторов. Несмотря на возможные перебои с электроснабжением, ситуация не выглядит критической.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

Реклама

Цены на продукты

Удар по отдельным складам может повлечь за собой дополнительные расходы для пострадавшего бизнеса. В то же время, по мнению экономиста, перекладывать эти потери на потребителей путем повышения цен может быть невыгодно самим компаниям. Если одни торговые сети или производители поднимут цены, а другие оставят их на прежнем уровне, покупатели могут выбирать более дешевые товары. В таком случае компании, повысившие стоимость продукции, рискуют продавать меньше.

"Если их сеть пострадала, то они захотят возместить убытки, связанные с произошедшим, а у других для этого нет причин. И может случиться так, что одни торговые сети оставят цены на прежнем уровне, другие производители тоже оставят цены на прежнем уровне, а те, кто поднимет цены, будут продавать еще меньше", — пояснил Эдуард Каражия.

Конкуренция на рынке

По словам экономиста, ситуацию сдерживает наличие конкуренции. Он отметил, что сейчас в Украине нет монополиста, который контролировал бы весь рынок определенного продукта. Поэтому производители и торговые сети вынуждены учитывать цены конкурентов. Каражия считает, что попытка компенсировать убытки за счет покупателей может, наоборот, привести к новым потерям для бизнеса.

Читайте также:

"Сейчас, слава Богу, на рынке Украины нет монополистов ни по одному продукту, какой бы мы ни взяли. Производителей достаточно, конкуренция достаточно острая", — сказал экономист.

Подготовка к зиме

Каражия призвал не настраиваться на худший сценарий заранее. Он напомнил, что Украина уже пережила сложную зиму и адаптировалась к перебоям с энергоснабжением. Для Одессы и области это означает необходимость быть готовыми к возможным трудностям, в частности связанным с электроэнергией. В то же время экономист считает, что поводов для паники нет, а в случае необходимости люди могут временно отказаться от части привычных расходов и развлечений.

"Я, честно говоря, не думаю, что будет хуже, чем в прошлом году. Всего достаточно, где-то, наверное, мы будем себе отказывать в каких-то удовольствиях, развлечениях, вероятно, потому что ограничений просто не будет, или другая ситуация не позволяет этого делать", — отметил Каражия.

Панические настроения

Экономист также обратил внимание на то, что украинский аграрный сектор обладает значительным потенциалом. По его мнению, ситуация с продовольствием не дает оснований заранее ожидать критического дефицита. Он призвал жителей Одессы и области спокойно относиться к возможным трудностям и не создавать дополнительный ажиотаж вокруг цен.

"Украина — это та страна, которая может прокормить не только себя, но и всю Европу. Поэтому давайте будем оптимистами и не будем ждать чего-то подобного, не будем настраиваться на какой-то критический момент, который мог бы вызвать панику среди населения", — подытожил Эдуард Каражия.

Журналисты Новини.LIVE ранее проверяли наличие продуктов в супермаркетах Одессы после ударов по складам и логистике. В одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в "Сильпо" и "Таврии" большинство продуктов оставалось в наличии.

Также Новини.LIVE узнали о том, как одесситы готовятся к возможным перебоям с поставками продуктов. Одни горожане делают запасы на несколько месяцев, другие покупают только самое необходимое, а некоторые вообще не меняют своих привычных покупок.

Одесса продукты Одесская область Новости Одессы экономика супермаркет
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации