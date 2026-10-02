Цены в Одессе после ударов по складам: прогноз экономиста

Люди в супермаркете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Удары по складам и предприятиям могут создать дополнительные трудности для бизнеса и повлиять на рынок. В то же время это не означает автоматического подорожания товаров в Одессе. Конкуренция между производителями и торговыми сетями остается одним из главных факторов. Несмотря на возможные перебои с электроснабжением, ситуация не выглядит критической.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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Цены на продукты

Удар по отдельным складам может повлечь за собой дополнительные расходы для пострадавшего бизнеса. В то же время, по мнению экономиста, перекладывать эти потери на потребителей путем повышения цен может быть невыгодно самим компаниям. Если одни торговые сети или производители поднимут цены, а другие оставят их на прежнем уровне, покупатели могут выбирать более дешевые товары. В таком случае компании, повысившие стоимость продукции, рискуют продавать меньше.

"Если их сеть пострадала, то они захотят возместить убытки, связанные с произошедшим, а у других для этого нет причин. И может случиться так, что одни торговые сети оставят цены на прежнем уровне, другие производители тоже оставят цены на прежнем уровне, а те, кто поднимет цены, будут продавать еще меньше", — пояснил Эдуард Каражия.

Конкуренция на рынке

По словам экономиста, ситуацию сдерживает наличие конкуренции. Он отметил, что сейчас в Украине нет монополиста, который контролировал бы весь рынок определенного продукта. Поэтому производители и торговые сети вынуждены учитывать цены конкурентов. Каражия считает, что попытка компенсировать убытки за счет покупателей может, наоборот, привести к новым потерям для бизнеса.

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"Сейчас, слава Богу, на рынке Украины нет монополистов ни по одному продукту, какой бы мы ни взяли. Производителей достаточно, конкуренция достаточно острая", — сказал экономист.

Подготовка к зиме

Каражия призвал не настраиваться на худший сценарий заранее. Он напомнил, что Украина уже пережила сложную зиму и адаптировалась к перебоям с энергоснабжением. Для Одессы и области это означает необходимость быть готовыми к возможным трудностям, в частности связанным с электроэнергией. В то же время экономист считает, что поводов для паники нет, а в случае необходимости люди могут временно отказаться от части привычных расходов и развлечений.

"Я, честно говоря, не думаю, что будет хуже, чем в прошлом году. Всего достаточно, где-то, наверное, мы будем себе отказывать в каких-то удовольствиях, развлечениях, вероятно, потому что ограничений просто не будет, или другая ситуация не позволяет этого делать", — отметил Каражия.

Панические настроения

Экономист также обратил внимание на то, что украинский аграрный сектор обладает значительным потенциалом. По его мнению, ситуация с продовольствием не дает оснований заранее ожидать критического дефицита. Он призвал жителей Одессы и области спокойно относиться к возможным трудностям и не создавать дополнительный ажиотаж вокруг цен.

"Украина — это та страна, которая может прокормить не только себя, но и всю Европу. Поэтому давайте будем оптимистами и не будем ждать чего-то подобного, не будем настраиваться на какой-то критический момент, который мог бы вызвать панику среди населения", — подытожил Эдуард Каражия.

Журналисты Новини.LIVE ранее проверяли наличие продуктов в супермаркетах Одессы после ударов по складам и логистике. В одном из АТБ часть полок с базовыми товарами была пуста, тогда как в "Сильпо" и "Таврии" большинство продуктов оставалось в наличии.

Также Новини.LIVE узнали о том, как одесситы готовятся к возможным перебоям с поставками продуктов. Одни горожане делают запасы на несколько месяцев, другие покупают только самое необходимое, а некоторые вообще не меняют своих привычных покупок.