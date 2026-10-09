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Главная Одесса Атака РФ на Одесчину: удар по базам отдыха и складу продуктов

Атака РФ на Одесчину: удар по базам отдыха и складу продуктов

Ua ru
9 октября 2026 09:58
Нападение на Одесскую область: повреждены базы отдыха и склад
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Российские войска вновь нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате удара были повреждены склад с продуктами, административные и хозяйственные здания, а также дома на территории баз отдыха. В одном из мест было уничтожено кафе, в других вспыхнули пожары. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В Одессе в результате удара повреждена крыша складского здания, где хранились продукты. После этого там возник пожар. Также взрывной волной повреждены фасад и окна многоэтажного дома. Коммунальщики оперативно закрыли пробоины и привели территорию в порядок.

Атака РФ на Одесу
Разрушенный склад с продуктами. Фото: ГСЧС Одесской области

На юге Одесской области под удар попала база отдыха. Там повреждены административное и хозяйственные здания, а также загорелась сухая трава. По другому адресу повреждены 11 отдельно стоящих домов на территории баз отдыха. Здание кафе полностью уничтожено. Погибших и пострадавших нет.

Атака РФ на Одещину
Поврежденное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате российской атаки. К ликвидации последствий вражеского удара привлекли более 70 сотрудников ГСЧС.

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Дыра в потолке. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Вечером 8 октября в Одесском районе объявили воздушную тревогу из-за ракетно-дроновой угрозы. В 22:20 Воздушные силы предупредили о реактивных БПЛА, которые двигались к Одессе из акватории Черного моря. После отбоя в 22:47 тревогу повторно объявили в 22:57 из-за угрозы атаки дронов. В 23:31 в Одессе раздался взрыв, а вскоре объявили отбой.

Ночью 9 октября воздушную тревогу объявили в Измаильском районе. В 00:48 сообщили о вражеских беспилотниках, которые двигались со стороны моря в направлении Вилкового. В 01:21 сообщили, что угрозы пока нет, а в 01:35 объявили отбой.

В 04:25 тревогу из-за угрозы дронов объявили в Одесском районе. Отбой прозвучал в 05:48.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 октября российские военные нанесли серию ударов по автодороге в е в Одесской области. В результате атаки повреждены грузовые и легковые автомобили. Предварительно известно о пяти пострадавших, двое из них госпитализированы. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области в результате вражеской атаки в ночь на 8 октября произошел пожар на территории автостоянки и приюта для животных. Огонь уничтожил более 10 автомобилей. Также повреждены вольеры и забор приюта. Одна собака погибла, ещё одна пострадала. Спасатели ликвидировали пожар.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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