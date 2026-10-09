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Головна Одеса Атака РФ на Одещину: удар по базам відпочинку та складу продуктів

Атака РФ на Одещину: удар по базам відпочинку та складу продуктів

Ua ru
9 жовтня 2026 09:58
Атака на Одещину: пошкоджені бази відпочинку та склад
Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Унаслідок удару пошкоджено склад із продуктами, адміністративні та господарські будівлі, а також будинки на території баз відпочинку. В одному з місць знищено кафе, в інших спалахнули пожежі. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляэ Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Наслідки атаки

В Одесі внаслідок удару пошкоджено дах складської будівлі, де зберігали продукти. Після цього там виникла пожежа. Також, вибуховою хвилею пошкоджено фасад і вікна багатоповерхівки. Комунальники оперативно закрили отвори та прибрали територію.

Атака РФ на Одесу
Зруйнований склад з продуктами. Фото: ДСНС Одещини

На півдні Одещини під удар потрапила база відпочинку. Там пошкоджено адміністративну та господарські будівлі, а також загорілася суха трава. За іншою адресою пошкоджено 11 окремо розташованих будинків на території баз відпочинку. Будівлю кафе повністю знищено. Загиблих і постраждалих немає.

Атака РФ на Одещину
Пошкоджена будівля. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Рятувальники ліквідували всі пожежі, що виникли внаслідок російської атаки. До ліквідації наслідків ворожого удару залучили понад 70 співробітників ДСНС.

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Діра в стелі. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Увечері 8 жовтня в Одеському районі оголосили повітряну тривогу через ракетно-дронову загрозу. О 22:20 Повітряні сили попередили про реактивні БпЛА, які рухалися до Одеси з акваторії Чорного моря. Після відбою о 22:47 тривогу повторно оголосили о 22:57 через загрозу атаки дронів. О 23:31 в Одесі пролунав вибух, а невдовзі оголосили відбій.

Уночі 9 жовтня повітряну тривогу оголосили в Ізмаїльському районі. О 00:48 повідомили про ворожі безпілотники, які рухалися з боку моря в напрямку Вилкового. О 01:21 повідомили, що загрози наразі немає, а о 01:35 оголосили відбій.

О 04:25, тривогу через загрозу дронів оголосили в Одеському районі. Відбій пролунав о 05:48.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області 6 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, двох із них госпіталізували. Один із поранених перебуває у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині внаслідок ворожої атаки, в ніч на 8 жовтня, сталася пожежа на території автостоянки та притулку для тварин. Вогонь знищив понад 10 автомобілів. Також пошкоджені вольєри й паркан притулку. Одна собака загинула, ще одна постраждала. Рятувальники ліквідували пожежу.

Одеса Одеська область Новини Одеси обстріл Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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