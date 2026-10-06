Удар по автодорозі на Одещині: п’ятеро постраждалих

Палаюча вантажівка. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські військові завдали серії ударів по автодорозі в Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, двох із них госпіталізували. Один із поранених перебуває у вкрай важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

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Повідомлення Олега Кіпера про наслідки атаки. Фото: скриншот із Telegram

Пошкоджені автомобілі

Сьогодні, 6 жовтня, ворог завдав кількох ударів по автодорозі на Одещині. Унаслідок атаки були пошкоджені вантажні та легкові автомобілі. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих. Двох людей госпіталізували.

Стан одного з них оцінюють як вкрай важкий — медики борються за його життя. На місці працюють відповідні служби. Постраждалим надають усю необхідну допомогу.

Знищені вантажівки. Фото: Одеська ОВА

Атака на судна

Невідомі морські та повітряні дрони атакували два торгові судна в Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії. Інцидент стався близько 03:00 у виключній економічній зоні країни, приблизно за 70 морських миль від берега. Мішенями стали суховантажі ALFA WATAN під прапором Того та ABLE під прапором Палау. Перше судно затонуло, а доля його екіпажу наразі невідома. На борту ABLE спалахнула пожежа, тому всі 18 членів екіпажу залишили судно.

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Моряків підібрав болгарський пасажирський пором DIOSCURIA, який перебував неподалік і отримав сигнал лиха. Серед врятованих є поранені. Їм надали першу допомогу на борту порома, а двох моряків згодом доправили до лікарні. Для порятунку екіпажів Болгарія залучила масштабні сили, зокрема військові гелікоптери. Прем’єр-міністр країни Румен Радев назвав атаку абсолютно неприйнятною та заявив про грубе порушення міжнародного права і правил навігації.

Атаки за добу

Першу повітряну тривогу в Одеському районі 6 жовтня оголосили о 00:04 через загрозу дронів. Вона тривала до 00:58, коли оголосили відбій. Наступна розпочалася о 04:12. Причиною також була дронова загроза. О 05:01 в Одеському районі оголосили відбій.

О 07:09 в Одеському районі знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. О 07:13 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався в напрямку Південного та Чорноморського з півночі. Через 11 хвилин, о 07:24, з’явилося повідомлення про ще один реактивний БпЛА. Він рухався на Одесу з півночі. О 07:33 повітряну тривогу в Одеському районі скасували.

О 10:15 в Одеському районі знову оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу. О 10:20 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА на північ від Овідіополя, який рухався курсом на північ. О 10:39 надійшло повідомлення про реактивний БпЛА, який рухався на Біляївку. Відбій цієї тривоги оголосили о 10:46.

О 12:06 в Одеському районі знову оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу. Уже о 12:07 Повітряні сили повідомили про реактивний БпЛА, який рухався з моря курсом на Південне. О 12:28 в Одеському районі оголосили відбій повітряної тривоги.

Удар по КПП

Вчора, 5 жовтня після атаки РФ на українську інфраструктуру поблизу пункту пропуску "Паланка—Маяки—Удобне" впав снаряд. Він ударився об землю та рикошетом влучив в автобус, припаркований біля бар’єру.

Унаслідок інциденту пошкоджені автобус і кабіна керування. Легкі травми отримав співробітник Прикордонної поліції Молдови. Інших постраждалих не зафіксували. Через падіння снаряда роботу пункту пропуску тимчасово призупиняли.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський безпілотник атакував комерційне судно під прапором Маршаллових островів. На момент удару воно перевозило рапсову олію. Унаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень. Після влучання загорілася його надбудова.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує невпинно атакувати Одещину, завдаючи ударів по регіону. У ніч проти 6 жовтня під ударом знову опинилася Одеса. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнула пожежа.