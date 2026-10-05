Пошкоджене після атаки РФ судно дрейфує біля Болгарії

Судно Emil. Фото: Міністерство оборони Болгарії

Після російської атаки на Одещину пошкоджене вантажне судно опинилося у відкритому морі без екіпажу. Плавзасіб втратив здатність маневрувати та дрейфує під впливом течій. За судном стежать болгарські військові, а інших моряків попереджають про небезпеку в акваторії. Наразі судно рухається в напрямку болгарської економічної зони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Болгарії.

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Пошкодження судна

Уранці 5 серпня під час російської атаки безпілотників біля Одеси пошкоджень зазнало вантажне судно Emil. На борту спалахнула пожежа, а технічні системи вийшли з ладу. Через це судно втратило здатність маневрувати. Екіпаж при цьому встиг евакуюватися, тому на момент виявлення плавзасіб уже перебував у морі без людей на борту.

Дрейф у Чорному морі

Гелікоптери Військово-морських сил Болгарії виявили Emil, коли судно дрейфувало приблизно за 40 кілометрів на схід від мису Шабла. Наразі плавзасіб перебуває у виключній економічній зоні Румунії. Через морські течії воно рухається на південь — у напрямку виключної економічної зони Болгарії.

Контроль судна

Болгарські військові моряки попередили інших учасників судноплавства про некероване судно без екіпажу в акваторії. За Emil продовжують стежити. У разі виникнення небезпеки відповідні відомства готові вжити необхідних заходів для її усунення.

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Атаки на судна

Зазначимо, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Загалом на борту перебували 17 членів екіпажу. 13 моряків вдалося евакуювати в безпечне місце. Постраждалим надали необхідну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, прикордонники рятували екіпаж пошкодженого російською атакою цивільного судна. На борту перебували 16 членів екіпажу, 15 моряків вдалося евакуювати. До рятувальної операції залучили катери Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові атакували рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Ударний безпілотник влучив у морське пошуково-рятувальне судно. Буксир зазнав пошкоджень, однак люди під час атаки не постраждали.