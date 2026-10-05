Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Судно, яке уразила РФ на Одещині, дрейфує біля Болгарии

Судно, яке уразила РФ на Одещині, дрейфує біля Болгарии

Ua ru
5 жовтня 2026 15:18
Пошкоджене після атаки РФ судно дрейфує біля Болгарії
Судно Emil. Фото: Міністерство оборони Болгарії

Після російської атаки на Одещину пошкоджене вантажне судно опинилося у відкритому морі без екіпажу. Плавзасіб втратив здатність маневрувати та дрейфує під впливом течій. За судном стежать болгарські військові, а інших моряків попереджають про небезпеку в акваторії. Наразі судно рухається в напрямку болгарської економічної зони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Болгарії.

Реклама

Пошкодження судна

Уранці 5 серпня під час російської атаки безпілотників біля Одеси пошкоджень зазнало вантажне судно Emil. На борту спалахнула пожежа, а технічні системи вийшли з ладу. Через це судно втратило здатність маневрувати. Екіпаж при цьому встиг евакуюватися, тому на момент виявлення плавзасіб уже перебував у морі без людей на борту.

Дрейф у Чорному морі

Гелікоптери Військово-морських сил Болгарії виявили Emil, коли судно дрейфувало приблизно за 40 кілометрів на схід від мису Шабла. Наразі плавзасіб перебуває у виключній економічній зоні Румунії. Через морські течії воно рухається на південь — у напрямку виключної економічної зони Болгарії.

Контроль судна

Болгарські військові моряки попередили інших учасників судноплавства про некероване судно без екіпажу в акваторії. За Emil продовжують стежити. У разі виникнення небезпеки відповідні відомства готові вжити необхідних заходів для її усунення.

Читайте також:

Атаки на судна

Зазначимо, 3 жовтня російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії, яке перебувало в одному з портів Одещини. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Загалом на борту перебували 17 членів екіпажу. 13 моряків вдалося евакуювати в безпечне місце. Постраждалим надали необхідну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, прикордонники рятували екіпаж пошкодженого російською атакою цивільного судна. На борту перебували 16 членів екіпажу, 15 моряків вдалося евакуювати. До рятувальної операції залучили катери Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Також Новини.LIVE писали, що російські військові атакували рятувальний буксир "Сапфір" у порту Одещини. Ударний безпілотник влучив у морське пошуково-рятувальне судно. Буксир зазнав пошкоджень, однак люди під час атаки не постраждали.

Одеса корабель Болгарія Новини Одеси Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації